https://ria.ru/20230306/opeka-1856122058.html

Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего в СВО военного

Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего в СВО военного - РИА Новости, 06.03.2023

Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего в СВО военного

Бурятия запустила проект "Брат Отца", в рамках которого глава республики Алексей Цыденов уже взял под опеку семью погибшего в спецоперации военнослужащего. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:41

2023-03-06T13:41

2023-03-06T13:43

специальная военная операция на украине

общество

закаменск

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 6 мар – РИА Новости. Бурятия запустила проект "Брат Отца", в рамках которого глава республики Алексей Цыденов уже взял под опеку семью погибшего в спецоперации военнослужащего. "Мы в республике запустили проект под названием "Брат Отца", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы неравнодушные люди, в первую очередь мужчины, взяли под постоянную опеку семью военного, погибшего в спецоперации – жен, детей, престарелых родителей. Губернатор подчеркнул, что семьи погибших получают денежную компенсацию, страховую выплату, но "дальше по жизни им нужно будет идти самим", и им необходима постоянная поддержка и близкие люди, к которым можно обратиться за помощью. "Мы с супругой взяли такую семью на поруки. Так как такое решение - не на два-три месяца, а навсегда, - провели дома с женой и детьми целый семейный совет", - отметил Цыденов. Опекаемой главой республики семьей стали жена, являющаяся сиротой, и годовалая дочь командира отделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, младшего сержанта Ширипова Чингиса Владиславовича, 1996 года рождения, уроженца города Закаменск, который погиб 30 июля 2022 года. "В итоге мы, по сути, с Санджидмой и Арьяной стали родственниками. А у меня появилась еще одна племяшка", - добавил губернатор и обратился ко всем неравнодушным не оставаться в стороне и найти семью, кому нужны помощь и тепло. "Станьте Братом Отца!" - подытожил свое обращение Цыденов.

https://ria.ru/20230303/priamure-1855559438.html

https://ria.ru/20230227/moskva-1854604890.html

закаменск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, закаменск, алексей цыденов