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Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего в СВО военного - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 06.03.2023 (обновлено: 13:43 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/opeka-1856122058.html
Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего в СВО военного
Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего в СВО военного - РИА Новости, 06.03.2023
Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего в СВО военного
Бурятия запустила проект "Брат Отца", в рамках которого глава республики Алексей Цыденов уже взял под опеку семью погибшего в спецоперации военнослужащего. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:41
2023-03-06T13:43
специальная военная операция на украине
общество
закаменск
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 6 мар – РИА Новости. Бурятия запустила проект "Брат Отца", в рамках которого глава республики Алексей Цыденов уже взял под опеку семью погибшего в спецоперации военнослужащего. "Мы в республике запустили проект под названием "Брат Отца", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы неравнодушные люди, в первую очередь мужчины, взяли под постоянную опеку семью военного, погибшего в спецоперации – жен, детей, престарелых родителей. Губернатор подчеркнул, что семьи погибших получают денежную компенсацию, страховую выплату, но "дальше по жизни им нужно будет идти самим", и им необходима постоянная поддержка и близкие люди, к которым можно обратиться за помощью. "Мы с супругой взяли такую семью на поруки. Так как такое решение - не на два-три месяца, а навсегда, - провели дома с женой и детьми целый семейный совет", - отметил Цыденов. Опекаемой главой республики семьей стали жена, являющаяся сиротой, и годовалая дочь командира отделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, младшего сержанта Ширипова Чингиса Владиславовича, 1996 года рождения, уроженца города Закаменск, который погиб 30 июля 2022 года. "В итоге мы, по сути, с Санджидмой и Арьяной стали родственниками. А у меня появилась еще одна племяшка", - добавил губернатор и обратился ко всем неравнодушным не оставаться в стороне и найти семью, кому нужны помощь и тепло. "Станьте Братом Отца!" - подытожил свое обращение Цыденов.
https://ria.ru/20230303/priamure-1855559438.html
https://ria.ru/20230227/moskva-1854604890.html
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общество, закаменск, алексей цыденов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Закаменск, Алексей Цыденов
Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего в СВО военного

Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего в СВО военного в рамках проекта "Брат Отца"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 6 мар – РИА Новости. Бурятия запустила проект "Брат Отца", в рамках которого глава республики Алексей Цыденов уже взял под опеку семью погибшего в спецоперации военнослужащего.
"Мы в республике запустили проект под названием "Брат Отца", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы неравнодушные люди, в первую очередь мужчины, взяли под постоянную опеку семью военного, погибшего в спецоперации – жен, детей, престарелых родителей.
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Губернатор подчеркнул, что семьи погибших получают денежную компенсацию, страховую выплату, но "дальше по жизни им нужно будет идти самим", и им необходима постоянная поддержка и близкие люди, к которым можно обратиться за помощью.
"Мы с супругой взяли такую семью на поруки. Так как такое решение - не на два-три месяца, а навсегда, - провели дома с женой и детьми целый семейный совет", - отметил Цыденов.
Опекаемой главой республики семьей стали жена, являющаяся сиротой, и годовалая дочь командира отделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, младшего сержанта Ширипова Чингиса Владиславовича, 1996 года рождения, уроженца города Закаменск, который погиб 30 июля 2022 года. "В итоге мы, по сути, с Санджидмой и Арьяной стали родственниками. А у меня появилась еще одна племяшка", - добавил губернатор и обратился ко всем неравнодушным не оставаться в стороне и найти семью, кому нужны помощь и тепло.
"Станьте Братом Отца!" - подытожил свое обращение Цыденов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗакаменскАлексей Цыденов
 
 
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