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При обстреле Никольского в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле Никольского в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.03.2023
При обстреле Никольского в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками поселка Никольское в Старобешевском районе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:34
2023-03-06T18:34
2023-03-06T18:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
куйбышевский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками поселка Никольское в Старобешевском районе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): ранен парень 1998 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, по данным центра, в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов повреждена школа №51. Ранее в понедельник сообщалось о ранении мирного жителя в Ясиноватском районе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
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донецкая народная республика, в мире, куйбышевский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК
При обстреле Никольского в ДНР пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле Никольского со стороны украинских военных пострадал мирный житель