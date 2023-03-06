https://ria.ru/20230306/obstrel-1856218519.html

При обстреле Никольского в ДНР пострадал мирный житель

При обстреле Никольского в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.03.2023

При обстреле Никольского в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками поселка Никольское в Старобешевском районе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:34

2023-03-06T18:34

2023-03-06T18:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

куйбышевский район

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками поселка Никольское в Старобешевском районе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): ранен парень 1998 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, по данным центра, в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов повреждена школа №51. Ранее в понедельник сообщалось о ранении мирного жителя в Ясиноватском районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

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донецкая народная республика, в мире, куйбышевский район, донецк, сцкк