https://ria.ru/20230306/obstrel-1856208361.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 06.03.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:58

2023-03-06T17:58

2023-03-06T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато