Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре 155-миллиметровых снаряда
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУ воронки от разорвавшегося снаряда, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
У воронки от разорвавшегося снаряда, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.