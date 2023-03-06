Врачи сообщили о состоянии пострадавшего от обстрела в Белгородской области
Оперштаб: пострадавший от утреннего обстрела Белгородской области находится в реанимации
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны Украины Новооскольского округа Белгородской области, находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщили в региональном оперштабе.
Утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сработала в Новом Осколе, сбиты три ракеты, пострадал местный житель, у него осколочные ранения руки.
"47-летний местный житель сейчас находится в реанимации под наблюдением реаниматологов и хирургов. Угрозы жизни нет", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что мужчина 47 лет в районе 7 утра был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи.
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"При осмотре обнаружили повреждения передней брюшной стенки и левой руки. Далее, при операционном вмешательстве, выявили проникающие ранения брюшной полости с повреждением органов. Осколок изъят, также повреждена левая рука – множественные переломы", – оперштаб приводит слова главы Чернянской ЦРБ Елены Королёвой.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Новооскольский район расположен в центре Белгородской области, на юге он граничит с Волоконовским районом, на юго-западе - с Шебекинским.