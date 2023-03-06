https://ria.ru/20230306/obstrel-1856182734.html

Врачи сообщили о состоянии пострадавшего от обстрела в Белгородской области

Врачи сообщили о состоянии пострадавшего от обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 06.03.2023

Врачи сообщили о состоянии пострадавшего от обстрела в Белгородской области

Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны Украины Новооскольского округа Белгородской области, находится в реанимации, угрозы его жизни нет,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:41

2023-03-06T16:41

2023-03-06T16:41

происшествия

белгородская область

украина

новый оскол

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны Украины Новооскольского округа Белгородской области, находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщили в региональном оперштабе. Утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сработала в Новом Осколе, сбиты три ракеты, пострадал местный житель, у него осколочные ранения руки. "47-летний местный житель сейчас находится в реанимации под наблюдением реаниматологов и хирургов. Угрозы жизни нет", - говорится в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что мужчина 47 лет в районе 7 утра был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Новооскольский район расположен в центре Белгородской области, на юге он граничит с Волоконовским районом, на юго-западе - с Шебекинским.

https://ria.ru/20230306/pvo-1856045210.html

https://ria.ru/20230301/pokushenie-1855215078.html

белгородская область

украина

новый оскол

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, новый оскол, вячеслав гладков