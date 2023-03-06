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Врачи сообщили о состоянии пострадавшего от обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 06.03.2023
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16:41 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/obstrel-1856182734.html
Врачи сообщили о состоянии пострадавшего от обстрела в Белгородской области
Врачи сообщили о состоянии пострадавшего от обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 06.03.2023
Врачи сообщили о состоянии пострадавшего от обстрела в Белгородской области
Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны Украины Новооскольского округа Белгородской области, находится в реанимации, угрозы его жизни нет,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:41
2023-03-06T16:41
происшествия
белгородская область
украина
новый оскол
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны Украины Новооскольского округа Белгородской области, находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщили в региональном оперштабе. Утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сработала в Новом Осколе, сбиты три ракеты, пострадал местный житель, у него осколочные ранения руки. "47-летний местный житель сейчас находится в реанимации под наблюдением реаниматологов и хирургов. Угрозы жизни нет", - говорится в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что мужчина 47 лет в районе 7 утра был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Новооскольский район расположен в центре Белгородской области, на юге он граничит с Волоконовским районом, на юго-западе - с Шебекинским.
https://ria.ru/20230306/pvo-1856045210.html
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белгородская область
украина
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происшествия, белгородская область, украина, новый оскол, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Новый Оскол, Вячеслав Гладков
Врачи сообщили о состоянии пострадавшего от обстрела в Белгородской области

Оперштаб: пострадавший от утреннего обстрела Белгородской области находится в реанимации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны Украины Новооскольского округа Белгородской области, находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщили в региональном оперштабе.
Утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сработала в Новом Осколе, сбиты три ракеты, пострадал местный житель, у него осколочные ранения руки.
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В Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты
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"47-летний местный житель сейчас находится в реанимации под наблюдением реаниматологов и хирургов. Угрозы жизни нет", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что мужчина 47 лет в районе 7 утра был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи.
«
"При осмотре обнаружили повреждения передней брюшной стенки и левой руки. Далее, при операционном вмешательстве, выявили проникающие ранения брюшной полости с повреждением органов. Осколок изъят, также повреждена левая рука – множественные переломы", – оперштаб приводит слова главы Чернянской ЦРБ Елены Королёвой.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Новооскольский район расположен в центре Белгородской области, на юге он граничит с Волоконовским районом, на юго-западе - с Шебекинским.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаНовый ОсколВячеслав Гладков
 
 
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