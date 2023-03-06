https://ria.ru/20230306/nyu-york-1856033787.html

Под Нью-Йорком потерпел крушение самолет, погиб человек

Под Нью-Йорком потерпел крушение самолет, погиб человек - РИА Новости, 06.03.2023

Под Нью-Йорком потерпел крушение самолет, погиб человек

Один человек погиб, двое получили травмы при аварийной посадке легкомоторного самолета в районе Нью-Йорка, передает телеканал NBC. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T00:45

2023-03-06T00:45

2023-03-06T00:45

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Один человек погиб, двое получили травмы при аварийной посадке легкомоторного самолета в районе Нью-Йорка, передает телеканал NBC. Все трое находились на борту одномоторного Piper PA 28, который разбился на Лонг-Айленде – острове к западу от Нью-Йорка. На земле пострадавших нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20230305/ogayo-1855932469.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), nbc