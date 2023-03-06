https://ria.ru/20230306/nyu-york-1856033787.html
Под Нью-Йорком потерпел крушение самолет, погиб человек
Под Нью-Йорком потерпел крушение самолет, погиб человек - РИА Новости, 06.03.2023
Под Нью-Йорком потерпел крушение самолет, погиб человек
Один человек погиб, двое получили травмы при аварийной посадке легкомоторного самолета в районе Нью-Йорка, передает телеканал NBC. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T00:45
2023-03-06T00:45
2023-03-06T00:45
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nbc
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Один человек погиб, двое получили травмы при аварийной посадке легкомоторного самолета в районе Нью-Йорка, передает телеканал NBC. Все трое находились на борту одномоторного Piper PA 28, который разбился на Лонг-Айленде – острове к западу от Нью-Йорка. На земле пострадавших нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20230305/ogayo-1855932469.html
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в мире, нью-йорк (город), nbc
В мире, Нью-Йорк (город), NBC
Под Нью-Йорком потерпел крушение самолет, погиб человек
NBC: при крушении небольшого самолета под Нью-Йорком погиб человек, двое ранены