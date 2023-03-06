В Chevron заявили о сложностях из-за потолка цен на нефтепродукты из России
Глава Chevron Вирт: потолок цен на нефтепродукты из России создал множество сложностей
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
ХЬЮСТОН, 6 мар - РИА Новости. Потолок цен на нефтепродукты из России, введенный Западом, создал множество сложностей для работы энергетических рынков, заявил председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт.
"В нормальных условиях система оптимизируется (при изменении спроса и производственных мощностей - ред.). Но теперь существует множество сложностей", - сообщил он в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, комментируя последствия введения Западом потолка цен на нефтепродукты из РФ и запрет на покупку нефти и нефтепродуктов в Европе.
По словам Вирта, сложности связаны, в том числе, с ограничениями на возможность покупки, продажи и страхования нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.