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В России начинается четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 06.03.2023
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00:04 06.03.2023 (обновлено: 00:44 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/nedelya-1856031932.html
В России начинается четырехдневная рабочая неделя
В России начинается четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 06.03.2023
В России начинается четырехдневная рабочая неделя
У россиян начинается четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем в среду, 8 марта. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T00:04
2023-03-06T00:44
общество
россия
татьяна нечаева
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. У россиян начинается четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем в среду, 8 марта. Как пояснили РИА Новости в Роструде, Международный женский день в России вновь стал нерабочим днем. В соответствии с производственным календарем на празднование 8 марта отводится один день, а перенос выходных не предусмотрен. Поскольку вторник, 7 марта, предпраздничный, продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала РИА Новости, что отпуск в 2023 году наиболее выгодно брать в марте, августе и октябре, наименее выгодными месяцами с этой точки зрения оказались январь и февраль.
https://ria.ru/20230303/pereezd-1855717411.html
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общество, россия, татьяна нечаева
Общество, Россия, Татьяна Нечаева
В России начинается четырехдневная рабочая неделя

В России начинается четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем в среду, 8 марта

© Фото : Pexels / Vlada KarpovichДевушка делает запись в календаре
Девушка делает запись в календаре - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Pexels / Vlada Karpovich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. У россиян начинается четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем в среду, 8 марта.
Как пояснили РИА Новости в Роструде, Международный женский день в России вновь стал нерабочим днем. В соответствии с производственным календарем на празднование 8 марта отводится один день, а перенос выходных не предусмотрен.
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Поскольку вторник, 7 марта, предпраздничный, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала РИА Новости, что отпуск в 2023 году наиболее выгодно брать в марте, августе и октябре, наименее выгодными месяцами с этой точки зрения оказались январь и февраль.
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ОбществоРоссияТатьяна Нечаева
 
 
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