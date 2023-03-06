https://ria.ru/20230306/nedelya-1856031932.html

В России начинается четырехдневная рабочая неделя

В России начинается четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 06.03.2023

В России начинается четырехдневная рабочая неделя

У россиян начинается четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем в среду, 8 марта. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T00:04

2023-03-06T00:04

2023-03-06T00:44

общество

россия

татьяна нечаева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786223955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf0194d9139c97b96fb0e14be510bc28.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. У россиян начинается четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем в среду, 8 марта. Как пояснили РИА Новости в Роструде, Международный женский день в России вновь стал нерабочим днем. В соответствии с производственным календарем на празднование 8 марта отводится один день, а перенос выходных не предусмотрен. Поскольку вторник, 7 марта, предпраздничный, продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала РИА Новости, что отпуск в 2023 году наиболее выгодно брать в марте, августе и октябре, наименее выгодными месяцами с этой точки зрения оказались январь и февраль.

https://ria.ru/20230303/pereezd-1855717411.html

https://ria.ru/20230303/may-1855644309.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, татьяна нечаева