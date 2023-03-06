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"Боже сохрани!" Немцы ужаснулись перспективам вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 06.03.2023
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10:30 06.03.2023 (обновлено: 12:09 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/nato-1856069232.html
"Боже сохрани!" Немцы ужаснулись перспективам вступления Украины в НАТО
"Боже сохрани!" Немцы ужаснулись перспективам вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 06.03.2023
"Боже сохрани!" Немцы ужаснулись перспективам вступления Украины в НАТО
Читатели немецкой газеты Die Welt резко раскритиковали заявления председателя Мюнхенской конференции по безопасности и бывшего советника экс-канцлера Ангелы... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:30
2023-03-06T12:09
в мире
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сша
россия
ангела меркель
олаф шольц
евросоюз
нато
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt резко раскритиковали заявления председателя Мюнхенской конференции по безопасности и бывшего советника экс-канцлера Ангелы Меркель Кристофа Хойсгена, в которых он призвал рассмотреть перспективу принятия Украины в НАТО.Многие комментаторы посчитали, что вступление киевского режима в альянс закончится для мира катастрофическими последствиями."Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС. И наконец мы должны позаботиться о себе. Есть много дел, кроме влезания в долги", — уверен Reinhold K."Господин Хойсген, при всем уважении представьте, что Россия или Китай строят военные базы с ядерным потенциалом на "прямой" границе с США, как, по-вашему, США отреагируют на это? Эти сравнения должны быть по крайней мере допущены к рассмотрению на ответственной конференции по безопасности!" — напомнил Hartmut S."Вступление Украины в НАТО в настоящее время настолько нереально, что дискуссию о нем можно понимать только как выстраивание угрожающей позиции в отношении Москвы", — посчитал RRM.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для них пока не пришло.
https://ria.ru/20230305/proizvodstvo-1855998458.html
https://ria.ru/20230306/interesy-1856045624.html
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в мире, украина, сша, россия, ангела меркель, олаф шольц, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Россия, Ангела Меркель, Олаф Шольц, Евросоюз, НАТО
"Боже сохрани!" Немцы ужаснулись перспективам вступления Украины в НАТО

Читатели Die Welt отчитали советника Меркель Хойсгена за требования принять Украину в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt резко раскритиковали заявления председателя Мюнхенской конференции по безопасности и бывшего советника экс-канцлера Ангелы Меркель Кристофа Хойсгена, в которых он призвал рассмотреть перспективу принятия Украины в НАТО.
Многие комментаторы посчитали, что вступление киевского режима в альянс закончится для мира катастрофическими последствиями.
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"Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС. И наконец мы должны позаботиться о себе. Есть много дел, кроме влезания в долги", — уверен Reinhold K.
«
"Нет, не надо думать о членстве Украины в НАТО! Боже сохрани! Зеленский со своими завоевательными амбициями втянет НАТО в третью мировую войну!" — написал Immo I.
"Господин Хойсген, при всем уважении представьте, что Россия или Китай строят военные базы с ядерным потенциалом на "прямой" границе с США, как, по-вашему, США отреагируют на это? Эти сравнения должны быть по крайней мере допущены к рассмотрению на ответственной конференции по безопасности!" — напомнил Hartmut S.
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"Вступление Украины в НАТО в настоящее время настолько нереально, что дискуссию о нем можно понимать только как выстраивание угрожающей позиции в отношении Москвы", — посчитал RRM.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для них пока не пришло.
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