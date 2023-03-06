"Боже сохрани!" Немцы ужаснулись перспективам вступления Украины в НАТО
Читатели Die Welt отчитали советника Меркель Хойсгена за требования принять Украину в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt резко раскритиковали заявления председателя Мюнхенской конференции по безопасности и бывшего советника экс-канцлера Ангелы Меркель Кристофа Хойсгена, в которых он призвал рассмотреть перспективу принятия Украины в НАТО.
Многие комментаторы посчитали, что вступление киевского режима в альянс закончится для мира катастрофическими последствиями.
"Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС. И наконец мы должны позаботиться о себе. Есть много дел, кроме влезания в долги", — уверен Reinhold K.
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"Нет, не надо думать о членстве Украины в НАТО! Боже сохрани! Зеленский со своими завоевательными амбициями втянет НАТО в третью мировую войну!" — написал Immo I.
"Господин Хойсген, при всем уважении представьте, что Россия или Китай строят военные базы с ядерным потенциалом на "прямой" границе с США, как, по-вашему, США отреагируют на это? Эти сравнения должны быть по крайней мере допущены к рассмотрению на ответственной конференции по безопасности!" — напомнил Hartmut S.
"Вступление Украины в НАТО в настоящее время настолько нереально, что дискуссию о нем можно понимать только как выстраивание угрожающей позиции в отношении Москвы", — посчитал RRM.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для них пока не пришло.