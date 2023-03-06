https://ria.ru/20230306/nato-1856069232.html

"Боже сохрани!" Немцы ужаснулись перспективам вступления Украины в НАТО

"Боже сохрани!" Немцы ужаснулись перспективам вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 06.03.2023

"Боже сохрани!" Немцы ужаснулись перспективам вступления Украины в НАТО

Читатели немецкой газеты Die Welt резко раскритиковали заявления председателя Мюнхенской конференции по безопасности и бывшего советника экс-канцлера Ангелы... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:30

2023-03-06T10:30

2023-03-06T12:09

в мире

украина

сша

россия

ангела меркель

олаф шольц

евросоюз

нато

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt резко раскритиковали заявления председателя Мюнхенской конференции по безопасности и бывшего советника экс-канцлера Ангелы Меркель Кристофа Хойсгена, в которых он призвал рассмотреть перспективу принятия Украины в НАТО.Многие комментаторы посчитали, что вступление киевского режима в альянс закончится для мира катастрофическими последствиями."Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС. И наконец мы должны позаботиться о себе. Есть много дел, кроме влезания в долги", — уверен Reinhold K."Господин Хойсген, при всем уважении представьте, что Россия или Китай строят военные базы с ядерным потенциалом на "прямой" границе с США, как, по-вашему, США отреагируют на это? Эти сравнения должны быть по крайней мере допущены к рассмотрению на ответственной конференции по безопасности!" — напомнил Hartmut S."Вступление Украины в НАТО в настоящее время настолько нереально, что дискуссию о нем можно понимать только как выстраивание угрожающей позиции в отношении Москвы", — посчитал RRM.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для них пока не пришло.

https://ria.ru/20230305/proizvodstvo-1855998458.html

https://ria.ru/20230306/interesy-1856045624.html

https://ria.ru/20230302/konflikt-1855389482.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, россия, ангела меркель, олаф шольц, евросоюз, нато