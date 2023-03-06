https://ria.ru/20230306/moskva-1856114195.html

В Москве ожидают девятибалльные пробки в предпраздничные дни

В Москве ожидают девятибалльные пробки в предпраздничные дни - РИА Новости, 06.03.2023

В Москве ожидают девятибалльные пробки в предпраздничные дни

Загруженность до 9 баллов ожидается на дорогах Москвы в предпраздничные дни, основные затруднения могут быть на МКАД, ТТК и в центре - рядом с цветочными... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:08

2023-03-06T13:08

2023-03-06T13:08

москва

совхоз имени ленина

центр организации дорожного движения (цодд)

международный женский день

общество

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Загруженность до 9 баллов ожидается на дорогах Москвы в предпраздничные дни, основные затруднения могут быть на МКАД, ТТК и в центре - рядом с цветочными рынками, кафе, ресторанами и крупными ТЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения. В ведомстве отметили, что возможно увеличение времени проезда в 1,5-2 раза вблизи Рижского рынка, Даниловского рынка, ТК "Садовод", Площади Киевского вокзала, Комсомольской площади, Совхоза имени Ленина. Чтобы сэкономить время, лучше выбрать городской транспорт для поездок в часы пик, посоветовали в ЦОДД. "Час пик 7 марта начнется с 16.00 из-за сокращенного рабочего дня. В городе будет примерно на 50-100 тысяч больше машин. А 8 марта на дорогах станет относительно свободно - 4-5 баллов, затруднения могут возникнуть локально, вблизи крупных торговых центров", - добавили в пресс-службе.

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москва, совхоз имени ленина, центр организации дорожного движения (цодд), международный женский день, общество, россия