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В Москве ожидают девятибалльные пробки в предпраздничные дни
В Москве ожидают девятибалльные пробки в предпраздничные дни - РИА Новости, 06.03.2023
В Москве ожидают девятибалльные пробки в предпраздничные дни
Загруженность до 9 баллов ожидается на дорогах Москвы в предпраздничные дни, основные затруднения могут быть на МКАД, ТТК и в центре - рядом с цветочными... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:08
2023-03-06T13:08
2023-03-06T13:08
москва
совхоз имени ленина
центр организации дорожного движения (цодд)
международный женский день
общество
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Загруженность до 9 баллов ожидается на дорогах Москвы в предпраздничные дни, основные затруднения могут быть на МКАД, ТТК и в центре - рядом с цветочными рынками, кафе, ресторанами и крупными ТЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения. В ведомстве отметили, что возможно увеличение времени проезда в 1,5-2 раза вблизи Рижского рынка, Даниловского рынка, ТК "Садовод", Площади Киевского вокзала, Комсомольской площади, Совхоза имени Ленина. Чтобы сэкономить время, лучше выбрать городской транспорт для поездок в часы пик, посоветовали в ЦОДД. "Час пик 7 марта начнется с 16.00 из-за сокращенного рабочего дня. В городе будет примерно на 50-100 тысяч больше машин. А 8 марта на дорогах станет относительно свободно - 4-5 баллов, затруднения могут возникнуть локально, вблизи крупных торговых центров", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230306/avtobus-1856097718.html
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москва, совхоз имени ленина, центр организации дорожного движения (цодд), международный женский день, общество, россия
Москва, Совхоз имени Ленина, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Международный женский день, Общество, Россия
В Москве ожидают девятибалльные пробки в предпраздничные дни
ЦОДД: загруженность до девяти баллов ожидается в Москве в предпраздничные дни