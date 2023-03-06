https://ria.ru/20230306/moskva-1856054520.html
Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий
Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий - РИА Новости, 06.03.2023
Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий
На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде действуют уже более 60 предприятий, обеспечивающих свыше 7 тысяч рабочих мест,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:10
2023-03-06T09:10
2023-03-06T09:11
экономика
зеленоград
владимир ефимов (правительство москвы)
ангстрем
москва
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде действуют уже более 60 предприятий, обеспечивающих свыше 7 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что 43 из работающих в Зеленограде компаний имеют статус резидента ОЭЗ, позволяющий получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие."Ежегодно число таких предприятий растет, а действующие производства расширяются. В результате увеличивается и количество рабочих мест, число которых к 2027 году планируется довести до 14 тысяч", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В Зеленограде находятся четыре из пяти площадок ОЭЗ – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем", где размещены производства микроэлектроники, медицинской техники, лекарственных препаратов, а также различного высокотехнологичного оборудования. На самой большой площадке – "Алабушево" – сейчас возводят технопарк.
https://ria.ru/20230306/moskva-1856050370.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, зеленоград, владимир ефимов (правительство москвы) , ангстрем, москва
Экономика, Зеленоград, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Ангстрем, Москва
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде действуют уже более 60 предприятий, обеспечивающих свыше 7 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что 43 из работающих в Зеленограде компаний имеют статус резидента ОЭЗ, позволяющий получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие.
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"Ежегодно число таких предприятий растет, а действующие производства расширяются. В результате увеличивается и количество рабочих мест, число которых к 2027 году планируется довести до 14 тысяч", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В Зеленограде находятся четыре из пяти площадок ОЭЗ – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем
", где размещены производства микроэлектроники, медицинской техники, лекарственных препаратов, а также различного высокотехнологичного оборудования. На самой большой площадке – "Алабушево" – сейчас возводят технопарк.
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