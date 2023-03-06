Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 06.03.2023 (обновлено: 09:11 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/moskva-1856054520.html
Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий
Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий - РИА Новости, 06.03.2023
Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий
На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде действуют уже более 60 предприятий, обеспечивающих свыше 7 тысяч рабочих мест,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:10
2023-03-06T09:11
экономика
зеленоград
владимир ефимов (правительство москвы)
ангстрем
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d827b5b8976246043e7d49a6c1590297.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде действуют уже более 60 предприятий, обеспечивающих свыше 7 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что 43 из работающих в Зеленограде компаний имеют статус резидента ОЭЗ, позволяющий получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие."Ежегодно число таких предприятий растет, а действующие производства расширяются. В результате увеличивается и количество рабочих мест, число которых к 2027 году планируется довести до 14 тысяч", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В Зеленограде находятся четыре из пяти площадок ОЭЗ – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем", где размещены производства микроэлектроники, медицинской техники, лекарственных препаратов, а также различного высокотехнологичного оборудования. На самой большой площадке – "Алабушево" – сейчас возводят технопарк.
https://ria.ru/20230306/moskva-1856050370.html
https://ria.ru/20230303/plastik-1855556700.html
зеленоград
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_c60061031b8efbb1ef653b001cc67bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, зеленоград, владимир ефимов (правительство москвы) , ангстрем, москва
Экономика, Зеленоград, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Ангстрем, Москва

Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде действуют уже более 60 предприятий, обеспечивающих свыше 7 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что 43 из работающих в Зеленограде компаний имеют статус резидента ОЭЗ, позволяющий получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Овчинский: Москва помогла производителю медицинской мебели удвоить мощности
Вчера, 08:13
"Ежегодно число таких предприятий растет, а действующие производства расширяются. В результате увеличивается и количество рабочих мест, число которых к 2027 году планируется довести до 14 тысяч", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В Зеленограде находятся четыре из пяти площадок ОЭЗ – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем", где размещены производства микроэлектроники, медицинской техники, лекарственных препаратов, а также различного высокотехнологичного оборудования. На самой большой площадке – "Алабушево" – сейчас возводят технопарк.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил переработку пластика
3 марта, 11:15
 
ЭкономикаЗеленоградВладимир Ефимов (Правительство Москвы)АнгстремМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала