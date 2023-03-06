https://ria.ru/20230306/moskva-1856054520.html

Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий

Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий - РИА Новости, 06.03.2023

Ефимов: на площадках ОЭЗ Москвы в Зеленограде работают более 60 предприятий

На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде действуют уже более 60 предприятий, обеспечивающих свыше 7 тысяч рабочих мест,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:10

2023-03-06T09:10

2023-03-06T09:11

экономика

зеленоград

владимир ефимов (правительство москвы)

ангстрем

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d827b5b8976246043e7d49a6c1590297.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде действуют уже более 60 предприятий, обеспечивающих свыше 7 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что 43 из работающих в Зеленограде компаний имеют статус резидента ОЭЗ, позволяющий получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие."Ежегодно число таких предприятий растет, а действующие производства расширяются. В результате увеличивается и количество рабочих мест, число которых к 2027 году планируется довести до 14 тысяч", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В Зеленограде находятся четыре из пяти площадок ОЭЗ – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем", где размещены производства микроэлектроники, медицинской техники, лекарственных препаратов, а также различного высокотехнологичного оборудования. На самой большой площадке – "Алабушево" – сейчас возводят технопарк.

https://ria.ru/20230306/moskva-1856050370.html

https://ria.ru/20230303/plastik-1855556700.html

зеленоград

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, зеленоград, владимир ефимов (правительство москвы) , ангстрем, москва