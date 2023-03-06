https://ria.ru/20230306/moldaviya-1856124618.html

В Кишиневе прошла акция в защиту молдавского языка

В Кишиневе прошла акция в защиту молдавского языка - РИА Новости, 06.03.2023

В Кишиневе прошла акция в защиту молдавского языка

Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий социалистов и коммунистов пикетируют в понедельник здание Конституционного суда в Кишиневе, выступая... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:49

2023-03-06T13:49

2023-03-06T14:02

в мире

молдавия

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856126715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8522efc370c4fbeb810788548a74ea3.jpg

КИШИНЕВ, 6 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий социалистов и коммунистов пикетируют в понедельник здание Конституционного суда в Кишиневе, выступая в защиту молдавского языка, передает корреспондент РИА Новости. Ранее правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" в ходе заседания парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяют, что принятый закон не является изменением конституции. Согласно этому проекту, словосочетание "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, словосочетания "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. Участники протеста выстроились с плакатами у здания суда. Они скандируют " Наш язык – молдавский", "Молдавия, молдаване", "Нет произволу", "Перестаньте издеваться над конституцией". В акции участвуют около 1 тысячи человек, она проходит мирно. Полиция обеспечивает общественный порядок, в действия манифестантов не вмешивается. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1856075301.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пикет в Кишиневе против переименования государственного языка в румынский Пикет в Кишиневе против переименования государственного языка в румынский 2023-03-06T13:49 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев