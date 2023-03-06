https://ria.ru/20230306/moldaviya-1856124618.html
В Кишиневе прошла акция в защиту молдавского языка
В Кишиневе прошла акция в защиту молдавского языка - РИА Новости, 06.03.2023
В Кишиневе прошла акция в защиту молдавского языка
Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий социалистов и коммунистов пикетируют в понедельник здание Конституционного суда в Кишиневе, выступая... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:49
2023-03-06T13:49
2023-03-06T14:02
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КИШИНЕВ, 6 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий социалистов и коммунистов пикетируют в понедельник здание Конституционного суда в Кишиневе, выступая в защиту молдавского языка, передает корреспондент РИА Новости. Ранее правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" в ходе заседания парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяют, что принятый закон не является изменением конституции. Согласно этому проекту, словосочетание "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, словосочетания "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. Участники протеста выстроились с плакатами у здания суда. Они скандируют " Наш язык – молдавский", "Молдавия, молдаване", "Нет произволу", "Перестаньте издеваться над конституцией". В акции участвуют около 1 тысячи человек, она проходит мирно. Полиция обеспечивает общественный порядок, в действия манифестантов не вмешивается. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
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Пикет в Кишиневе против переименования государственного языка в румынский
Пикет в Кишиневе против переименования государственного языка в румынский
2023-03-06T13:49
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Кишиневе прошла акция в защиту молдавского языка
В Кишиневе на акцию в защиту молдавского языка вышли социалисты и коммунисты
КИШИНЕВ, 6 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий социалистов и коммунистов пикетируют в понедельник здание Конституционного суда в Кишиневе, выступая в защиту молдавского языка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее правящая в Молдавии
партия "Действие и солидарность" в ходе заседания парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяют, что принятый закон не является изменением конституции. Согласно этому проекту, словосочетание "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, словосочетания "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
Кишинев отказывается от молдавского языка
Участники протеста выстроились с плакатами у здания суда. Они скандируют " Наш язык – молдавский", "Молдавия, молдаване", "Нет произволу", "Перестаньте издеваться над конституцией".
В акции участвуют около 1 тысячи человек, она проходит мирно. Полиция обеспечивает общественный порядок, в действия манифестантов не вмешивается.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
В Гагаузии заявили, что опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии