https://ria.ru/20230306/moldaviya-1856075301.html
В Гагаузии заявили, что опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии
В Гагаузии заявили, что опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии - РИА Новости, 06.03.2023
В Гагаузии заявили, что опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии
Инициатива и решение властей Молдавии изменить название государственного языка направлены на дестабилизацию ситуации в республике, заявил в понедельник депутат... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:59
2023-03-06T10:59
2023-03-06T10:59
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 6 мар – РИА Новости. Инициатива и решение властей Молдавии изменить название государственного языка направлены на дестабилизацию ситуации в республике, заявил в понедельник депутат Народного собрания Гагаузской автономии, председатель общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" (Gagauz Halk Birlii) Виктор Петров. Ранее правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила в ходе заседания парламента в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Народ Гагаузии категорически осуждает принятие депутатами парламента от партии ПДС в первом чтении законопроекта о фактической ликвидации статуса молдавского языка и повсеместной замены его на румынский. Действия властей направлены на то, чтобы в очередной раз дестабилизировать и без того непростую общественно-политическую ситуацию в республике", - цитирует Петрова пресс-служба "Народного союза Гагаузии". Депутат отметил, что решение парламентского большинства идет в разрез с исторической, научной действительностью и прямым образом нарушает законодательство и противоречит интересам страны и всего многонационального молдавского народа. "Отдельно хочу отметить, что для Гагаузии румынский фактор воспринимается с особенным негативным характером. В силу имевших место исторических событий 1918-1940 и 1941-1944 годов, когда происходило беспрецедентное притеснение гагаузского народа. Жители автономии не приемлют усиления влияния Румынии в регионе, что прямым образом наблюдается в последние годы и в ещё большей степени усугубляется путём реализации инициативы с заменой молдавского языка на румынский в качестве государственного", - констатировал Петров. Лидер движения отметил, что гагаузы солидарны с подавляющим большинством этнических молдаван и всех жителей многонациональной страны, считающих, что государственным языком республики должен оставаться молдавский. "Народ Гагаузии уверен, что название языка является одним из определяющих факторов суверенитета и независимости страны. Так сложилось исторически и так будет и впредь",- подытожил Виктор Петров. Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855844242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Таможенный союз
В Гагаузии заявили, что опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии
В Гагаузии опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии из-за переименования госязыка
КИШИНЕВ, 6 мар – РИА Новости. Инициатива и решение властей Молдавии изменить название государственного языка направлены на дестабилизацию ситуации в республике, заявил в понедельник депутат Народного собрания Гагаузской автономии, председатель общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" (Gagauz Halk Birlii) Виктор Петров.
Ранее правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила в ходе заседания парламента в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
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"Народ Гагаузии категорически осуждает принятие депутатами парламента от партии ПДС в первом чтении законопроекта о фактической ликвидации статуса молдавского языка и повсеместной замены его на румынский. Действия властей направлены на то, чтобы в очередной раз дестабилизировать и без того непростую общественно-политическую ситуацию в республике", - цитирует Петрова пресс-служба "Народного союза Гагаузии".
Депутат отметил, что решение парламентского большинства идет в разрез с исторической, научной действительностью и прямым образом нарушает законодательство и противоречит интересам страны и всего многонационального молдавского народа.
"Отдельно хочу отметить, что для Гагаузии румынский фактор воспринимается с особенным негативным характером. В силу имевших место исторических событий 1918-1940 и 1941-1944 годов, когда происходило беспрецедентное притеснение гагаузского народа. Жители автономии не приемлют усиления влияния Румынии
в регионе, что прямым образом наблюдается в последние годы и в ещё большей степени усугубляется путём реализации инициативы с заменой молдавского языка на румынский в качестве государственного", - констатировал Петров.
Лидер движения отметил, что гагаузы солидарны с подавляющим большинством этнических молдаван и всех жителей многонациональной страны, считающих, что государственным языком республики должен оставаться молдавский.
"Народ Гагаузии уверен, что название языка является одним из определяющих факторов суверенитета и независимости страны. Так сложилось исторически и так будет и впредь",- подытожил Виктор Петров.
Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев
попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.
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