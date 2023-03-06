https://ria.ru/20230306/moldaviya-1856075301.html

В Гагаузии заявили, что опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии

В Гагаузии заявили, что опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии - РИА Новости, 06.03.2023

В Гагаузии заявили, что опасаются дестабилизации ситуации в Молдавии

Инициатива и решение властей Молдавии изменить название государственного языка направлены на дестабилизацию ситуации в республике, заявил в понедельник депутат... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:59

2023-03-06T10:59

2023-03-06T10:59

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молдавия

гагаузия

кишинев

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 6 мар – РИА Новости. Инициатива и решение властей Молдавии изменить название государственного языка направлены на дестабилизацию ситуации в республике, заявил в понедельник депутат Народного собрания Гагаузской автономии, председатель общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" (Gagauz Halk Birlii) Виктор Петров. Ранее правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила в ходе заседания парламента в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Народ Гагаузии категорически осуждает принятие депутатами парламента от партии ПДС в первом чтении законопроекта о фактической ликвидации статуса молдавского языка и повсеместной замены его на румынский. Действия властей направлены на то, чтобы в очередной раз дестабилизировать и без того непростую общественно-политическую ситуацию в республике", - цитирует Петрова пресс-служба "Народного союза Гагаузии". Депутат отметил, что решение парламентского большинства идет в разрез с исторической, научной действительностью и прямым образом нарушает законодательство и противоречит интересам страны и всего многонационального молдавского народа. "Отдельно хочу отметить, что для Гагаузии румынский фактор воспринимается с особенным негативным характером. В силу имевших место исторических событий 1918-1940 и 1941-1944 годов, когда происходило беспрецедентное притеснение гагаузского народа. Жители автономии не приемлют усиления влияния Румынии в регионе, что прямым образом наблюдается в последние годы и в ещё большей степени усугубляется путём реализации инициативы с заменой молдавского языка на румынский в качестве государственного", - констатировал Петров. Лидер движения отметил, что гагаузы солидарны с подавляющим большинством этнических молдаван и всех жителей многонациональной страны, считающих, что государственным языком республики должен оставаться молдавский. "Народ Гагаузии уверен, что название языка является одним из определяющих факторов суверенитета и независимости страны. Так сложилось исторически и так будет и впредь",- подытожил Виктор Петров. Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855844242.html

https://ria.ru/20220902/sandu-1814143961.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, таможенный союз