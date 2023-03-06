https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

"Страна несется в пропасть". Молдаван лишили языка

"Страна несется в пропасть". Молдаван лишили языка - РИА Новости, 06.03.2023

"Страна несется в пропасть". Молдаван лишили языка

На фоне глубокого экономического кризиса и непрекращающихся протестов молдавские власти решили переименовать государственный язык в румынский. Кроме того,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:00

2023-03-06T08:00

2023-03-06T08:11

молдавия

майя санду

снг

россия

румыния

владимир воронин

игорь додон

политика

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Михаил Катков. На фоне глубокого экономического кризиса и непрекращающихся протестов молдавские власти решили переименовать государственный язык в румынский. Кроме того, пообещали выйти из СНГ, а с оппозицией разобраться при помощи "тяжелой руки". Что происходит в республике — в материале РИА Новости.Привет из СредневековьяПарламент в первом чтении переименовал молдавский в румынский — так теперь будет называться государственный, родной и официальный язык. За это проголосовали 56 депутатов правящей партии "Действие и солидарность". Примечательно, что соответствующие правки внесут даже в конституцию, хотя для этого команде президента Майи Санду нужны были 68 голосов (две трети парламента). Формальность обошли благодаря тому, что еще в 2013-м Конституционный суд постановил: декларация о независимости республики, в которой говорилось о румынском языке, важнее конституции. Таким образом, депутаты как бы не меняют основной закон страны, а закрепляют решение судей.Оппозиция пыталась сорвать голосование. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов (БКС) ненадолго оккупировали трибуну, завязалась потасовка, но помешать завершению процедуры не удалось. Тем не менее один из лидеров БКС, экс-президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что постановление 2013-го — результат волюнтаристского решения главы КС, мечтавшего о включении страны в состав Румынии. Поэтому, считает Воронин, конституция — более важный документ, чем декларация.Противники переименования полагают, что команда президента торопится "сделать подарок" Бухаресту к 105-летию "унири" — объединения Румынии и Бессарабии (современной Молдавии). Период с 1918 по 1940 год был временем потрясающих перспектив для унионистов. К ним относят Санду, а также многих членов правительства, КС и правящей партии, имеющих румынское гражданство. Оппоненты, наоборот, считают, что тогда молдаване страдали под гнетом оккупантов до тех пор, пока их не освободил Советский Союз.Став президентом республики, Санду сразу изменила название языка на сайте администрации. При этом защитники молдавского указывают, что он был первичным по отношению к румынскому. О нем упоминали еще в XVI веке, так как существовало Молдавское княжество. Румыния же появилась только в XIX веке, тогда же начали формироваться различия между молдавским и румынским, которые, впрочем, остаются незначительными.Почти войнаВместе с законом о языке парламент Молдавии принял декларацию об "агрессии России против Украины". Депутаты призвали Москву немедленно прекратить боевые действия и поддержали идею создания специального трибунала.В БКС заявили, что декларация разжигает панику в стране и ставит под угрозу суверенитет Молдавии. Как сказал один из представителей блока депутат Константин Старыш, "Действие и солидарность" продолжает "охоту на ведьм" и втягивает республику в войну.Тем временем глава МИД страны Нику Попеску сообщил, что пока для Кишинева нет никаких военных рисков, а все имеющиеся угрозы носят гибридный характер: Москва якобы ведет информационную войну против режима Санду, а молдавские олигархи дестабилизируют ситуацию внутри страны. При этом Попеску объявил, что Молдавия будет постепенно выходить из СНГ и расторгать соглашения, которые противоречат европейскому курсу республики или вовсе не работают. К примеру, Кишинев считает бесполезным договор о зоне свободной торговли с Россией.Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выступил еще более категорично. В Бухаресте он заявил, что протесты, которые не стихают в стране с лета прошлого года, не настоящие, а проплаченные криминальными группировками. С дебоширами он намерен разбираться при помощи "твердой руки". Что касается гипотетического военного вторжения России, то пока политик рассчитывает на защиту со стороны украинской ПВО, но в будущем обещает укрепить собственную обороноспособность.Разделяй и властвуйМежду тем, по данным опроса IMAS, более половины жителей Молдавии винят в экономическом кризисе Майю Санду и хотят, чтобы Кишинев не ругался, а дружил с Россией. Рейтинг популярности президента — всего 35,9% — четвертый показатель в стране. На первом месте экс-президент Игорь Додон (44,8), на втором — мэр Кишинева Ион Чебан (44,6), третьим идет Владимир Воронин (40,3). С точки зрения команды Санду, все трое — пророссийские политики. В спину главе государства дышит лидер партии "Шор" Илан Шор (32,4%), который сейчас в бегах по делу о краже миллиарда долларов.Несмотря на это, Санду все еще считается фаворитом на досрочных президентских выборах. За нее готовы проголосовать 25%, а за ближайшего преследователя Додона — 20. Но на парламентских выборах правящей партии повезет меньше. За "Действие и солидарность" — 24,8%, за Блок коммунистов и социалистов — 26,4, за "Шор" — 11,2.Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что низкий рейтинг толкает власти Молдавии к решениям, которые должны расколоть общество. Как отмечает политический аналитик Дмитрий Кисеев, в действиях Санду нет ничего необычного — так поступали все ее предшественники."Языковая тема всегда разделяла наше общество. Сейчас с ее помощью хотят подбодрить президентский электорат, чей боевой дух улетучивается на фоне протестов, вызванных экономическим кризисом. Но вряд ли Санду добьется поставленной цели — всем очевидно, что решение протолкнули мошенническим путем", — говорит эксперт.Молдавский политолог Игорь Тулянцев считает, что президенту нужно выиграть время и продемонстрировать Западу готовность следовать его стандартам вопреки "козням России". Впрочем, по его мнению, атака на молдавский язык получилась провальной, потому что Санду проводит, по сути, антиевропейскую политику."Она пошла по стопам Владимира Плахотнюка, хотя сама же называет период его правления оккупацией. Как только Запад начинал задавать неудобные вопросы, Плахотнюк разворачивал борьбу с "российской агрессией". Сейчас Молдавия на всех парах несется в пропасть, пора вспомнить о проверенной временем стратегии", — отмечает Тулянцев.Эксперты подчеркивают: Молдавия могла бы стать площадкой для переговоров между Россией, Украиной и Западом. Так она обеспечила бы себе безопасность и приток инвестиций. Но для правящего режима это слишком сложная задача. Вместе с тем даже Румынии неинтересно объединяться с нынешней Молдавией — у страны слишком много экономических проблем и политических разногласий из-за пророссийских настроений, Приднестровья и Гагаузии.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

молдавия

россия

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молдавия, майя санду, снг, россия, румыния, владимир воронин, игорь додон, политика