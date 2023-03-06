https://ria.ru/20230306/mobilizovannye-1856130012.html
Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных
Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных - РИА Новости, 06.03.2023
Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных
Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею курганского губернатора Вадима Шумкова о паспортах для семей мобилизованных. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:12
2023-03-06T14:12
2023-03-06T17:03
общество
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею курганского губернатора Вадима Шумкова о паспортах для семей мобилизованных."Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну", — сказал президент во время беседы с главой региона по видеосвязи.Как заявил Шумков, власти Курганской области разработали "социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать" — от ремонта до единовременной материальной помощи.Путин в послании Федеральному собранию сообщил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны появиться во всех российских регионах уже в 2023 году.Социальные паспорта для этой категории граждан уже сформированы, в частности, в Вологодской области и Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230304/zhaloby-1855849584.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных