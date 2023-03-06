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Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных - РИА Новости, 06.03.2023
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14:12 06.03.2023 (обновлено: 17:03 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/mobilizovannye-1856130012.html
Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных
Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных - РИА Новости, 06.03.2023
Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных
Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею курганского губернатора Вадима Шумкова о паспортах для семей мобилизованных. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:12
2023-03-06T17:03
общество
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею курганского губернатора Вадима Шумкова о паспортах для семей мобилизованных."Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну", — сказал президент во время беседы с главой региона по видеосвязи.Как заявил Шумков, власти Курганской области разработали "социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать" — от ремонта до единовременной материальной помощи.Путин в послании Федеральному собранию сообщил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны появиться во всех российских регионах уже в 2023 году.Социальные паспорта для этой категории граждан уже сформированы, в частности, в Вологодской области и Санкт-Петербурге.
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общество, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
Путин оценил идею паспортов семей мобилизованных

Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею курганского губернатора Вадима Шумкова о паспортах для семей мобилизованных.
"Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну", — сказал президент во время беседы с главой региона по видеосвязи.
Как заявил Шумков, власти Курганской области разработали "социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать" — от ремонта до единовременной материальной помощи.
Путин в послании Федеральному собранию сообщил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны появиться во всех российских регионах уже в 2023 году.
Социальные паспорта для этой категории граждан уже сформированы, в частности, в Вологодской области и Санкт-Петербурге.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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