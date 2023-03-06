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"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 06.03.2023
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15:54 06.03.2023 (обновлено: 17:54 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/mks-1856159100.html
"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора
"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 06.03.2023
"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора
Российский грузовик "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию от космического мусора, рассказали в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:54
2023-03-06T17:54
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский грузовик "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию от космического мусора, рассказали в пресс-службе "Роскосмоса"."Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.Двигатели корабля были включены в 15:42 мск и проработали 375,8 секунды.Сейчас на МКС работает 68-й международный экипаж, в него входят: американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, россия
Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС), Роскосмос, Россия
"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский грузовик "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию от космического мусора, рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".
"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Двигатели корабля были включены в 15:42 мск и проработали 375,8 секунды.
Сейчас на МКС работает 68-й международный экипаж, в него входят: американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
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