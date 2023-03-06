https://ria.ru/20230306/mks-1856159100.html

"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора

"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 06.03.2023

"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора

Российский грузовик "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию от космического мусора, рассказали в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:54

2023-03-06T15:54

2023-03-06T17:54

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский грузовик "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию от космического мусора, рассказали в пресс-службе "Роскосмоса"."Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.Двигатели корабля были включены в 15:42 мск и проработали 375,8 секунды.Сейчас на МКС работает 68-й международный экипаж, в него входят: американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

https://ria.ru/20230119/kosmos-1845918198.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, россия