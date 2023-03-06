https://ria.ru/20230306/mir-1856044022.html
Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России
Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России - РИА Новости, 06.03.2023
Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России
Платежная система "Мир" по итогам текущего года может занять 60% российского рынка карточных платежей, сообщил РИА Новости директор департамента эквайринга... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T06:41
2023-03-06T06:41
2023-03-06T06:41
экономика
технологии
россия
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Платежная система "Мир" по итогам текущего года может занять 60% российского рынка карточных платежей, сообщил РИА Новости директор департамента эквайринга банка "Открытие" Виталий Брикунов. "В течение года на российском карточном рынке произойдет перераспределение доли трансакций в пользу карт национальной платежной системы "Мир". В результате по итогам 2023 года картой "Мир" может оплачиваться более 60% всех покупок. Это следствие не только прекращения работы в России международных платежных систем, но и активного развития функционала Национальной системы платежных карт (НСПК)", - считает эксперт. К концу прошлого года доля платежей по картам международных платежных систем, несмотря на их уход с российского рынка еще в марте и последовавший за этим ажиотажный спрос на карты "Мир", составляла порядка 60%, отмечает эксперт. Однако, в 2023 году ситуация может кардинально поменяться и "Мир", учитывая динамичный тренд на увеличение объема безналичных операций, станет лидером карточного рынка, полагает Брикунов. В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир".
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экономика, технологии, россия, visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Технологии, Россия, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России
Брикунов: карты "Мир" в 2023 году могут занять 60 процентов рынка платежей в России
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Платежная система "Мир" по итогам текущего года может занять 60% российского рынка карточных платежей, сообщил РИА Новости директор департамента эквайринга банка "Открытие" Виталий Брикунов.
"В течение года на российском карточном рынке произойдет перераспределение доли трансакций в пользу карт национальной платежной системы "Мир". В результате по итогам 2023 года картой "Мир" может оплачиваться более 60% всех покупок. Это следствие не только прекращения работы в России международных платежных систем, но и активного развития функционала Национальной системы платежных карт (НСПК)", - считает эксперт.
В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов
К концу прошлого года доля платежей по картам международных платежных систем, несмотря на их уход с российского рынка еще в марте и последовавший за этим ажиотажный спрос на карты "Мир", составляла порядка 60%, отмечает эксперт. Однако, в 2023 году ситуация может кардинально поменяться и "Мир", учитывая динамичный тренд на увеличение объема безналичных операций, станет лидером карточного рынка, полагает Брикунов.
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"Казалось бы, уход международных платежных систем должен был снизить конкуренцию и существенно ухудшить качество платежных сервисов для клиентов. Конкуренция, конечно, снизилась, но пока этот фактор критично не повлиял на развитие платежных инструментов. Обработка НСПК всех карточных операций внутри страны позволила избежать остановки проведения платежей и поддержать функционирование многих платежных инструментов", - рассуждает эксперт.
В начале марта международные платежные системы Visa
и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир".
Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир"