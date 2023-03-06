https://ria.ru/20230306/mir-1856044022.html

Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России

Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России - РИА Новости, 06.03.2023

Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России

Платежная система "Мир" по итогам текущего года может занять 60% российского рынка карточных платежей, сообщил РИА Новости директор департамента эквайринга... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:41

2023-03-06T06:41

2023-03-06T06:41

экономика

технологии

россия

visa, inc.

mastercard, inc.

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Платежная система "Мир" по итогам текущего года может занять 60% российского рынка карточных платежей, сообщил РИА Новости директор департамента эквайринга банка "Открытие" Виталий Брикунов. "В течение года на российском карточном рынке произойдет перераспределение доли трансакций в пользу карт национальной платежной системы "Мир". В результате по итогам 2023 года картой "Мир" может оплачиваться более 60% всех покупок. Это следствие не только прекращения работы в России международных платежных систем, но и активного развития функционала Национальной системы платежных карт (НСПК)", - считает эксперт. К концу прошлого года доля платежей по картам международных платежных систем, несмотря на их уход с российского рынка еще в марте и последовавший за этим ажиотажный спрос на карты "Мир", составляла порядка 60%, отмечает эксперт. Однако, в 2023 году ситуация может кардинально поменяться и "Мир", учитывая динамичный тренд на увеличение объема безналичных операций, станет лидером карточного рынка, полагает Брикунов. В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир".

https://ria.ru/20230302/karty-1855412082.html

https://ria.ru/20230301/karty-1855082472.html

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экономика, технологии, россия, visa, inc., mastercard, inc.