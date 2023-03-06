https://ria.ru/20230306/meteorit-1856137524.html

СМИ: на Польшу надвигается "демографический метеорит"

СМИ: на Польшу надвигается "демографический метеорит" - РИА Новости, 06.03.2023

СМИ: на Польшу надвигается "демографический метеорит"

Польша столкнется с демографическим кризисом из-за старения населения, сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на президента Института государственных финансов... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:40

2023-03-06T14:40

2023-03-06T18:15

польша

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в мире

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Польша столкнется с демографическим кризисом из-за старения населения, сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на президента Института государственных финансов Славомира Дудека.По его словам, население страны стареет слишком быстро, что создает большую нагрузку на экономику. Согласно статье, один из сценариев Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) демонстрирует к 2050 году неконтролируемый рост государственного долга Польши до 140 процентов от ВВП. Сейчас национальный долг страны составляет 55 процентов.Дудек пояснил, что для решения демографического кризиса необходимы: смягчение миграционной политики, стимулирование экономической активности населения, повышение пенсионного возраста и рождаемости.На прошлой неделе польский историк и президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста пожаловался, что с началом конфликта на Украине Польша стала базой главного театра военных действий.

https://ria.ru/20230306/ukraina-1856093629.html

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польша, оэср, в мире, украина