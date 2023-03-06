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СМИ: на Польшу надвигается "демографический метеорит" - РИА Новости, 06.03.2023
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14:40 06.03.2023 (обновлено: 18:15 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/meteorit-1856137524.html
СМИ: на Польшу надвигается "демографический метеорит"
СМИ: на Польшу надвигается "демографический метеорит" - РИА Новости, 06.03.2023
СМИ: на Польшу надвигается "демографический метеорит"
Польша столкнется с демографическим кризисом из-за старения населения, сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на президента Института государственных финансов... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:40
2023-03-06T18:15
польша
оэср
в мире
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Польша столкнется с демографическим кризисом из-за старения населения, сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на президента Института государственных финансов Славомира Дудека.По его словам, население страны стареет слишком быстро, что создает большую нагрузку на экономику. Согласно статье, один из сценариев Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) демонстрирует к 2050 году неконтролируемый рост государственного долга Польши до 140 процентов от ВВП. Сейчас национальный долг страны составляет 55 процентов.Дудек пояснил, что для решения демографического кризиса необходимы: смягчение миграционной политики, стимулирование экономической активности населения, повышение пенсионного возраста и рождаемости.На прошлой неделе польский историк и президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста пожаловался, что с началом конфликта на Украине Польша стала базой главного театра военных действий.
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856093629.html
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польша, оэср, в мире, украина
Польша, ОЭСР, В мире, Украина
СМИ: на Польшу надвигается "демографический метеорит"

Президент Института госфинансов Дудек: в Польше наступил демографический кризис

© AP Photo / Alik KepliczУличная торговля в Варшаве, Польша
Уличная торговля в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Уличная торговля в Варшаве, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Польша столкнется с демографическим кризисом из-за старения населения, сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на президента Института государственных финансов Славомира Дудека.
«

"У нас уже наступил демографический кризис: за десятилетие численность поляков сократилась почти на два миллиона человек. Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам", — посчитал польский экономист.

По его словам, население страны стареет слишком быстро, что создает большую нагрузку на экономику. Согласно статье, один из сценариев Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) демонстрирует к 2050 году неконтролируемый рост государственного долга Польши до 140 процентов от ВВП. Сейчас национальный долг страны составляет 55 процентов.
Дудек пояснил, что для решения демографического кризиса необходимы: смягчение миграционной политики, стимулирование экономической активности населения, повышение пенсионного возраста и рождаемости.
На прошлой неделе польский историк и президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста пожаловался, что с началом конфликта на Украине Польша стала базой главного театра военных действий.
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