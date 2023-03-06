СМИ: на Польшу надвигается "демографический метеорит"
Президент Института госфинансов Дудек: в Польше наступил демографический кризис
© AP Photo / Alik KepliczУличная торговля в Варшаве, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Уличная торговля в Варшаве, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Польша столкнется с демографическим кризисом из-за старения населения, сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на президента Института государственных финансов Славомира Дудека.
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"У нас уже наступил демографический кризис: за десятилетие численность поляков сократилась почти на два миллиона человек. Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам", — посчитал польский экономист.
По его словам, население страны стареет слишком быстро, что создает большую нагрузку на экономику. Согласно статье, один из сценариев Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) демонстрирует к 2050 году неконтролируемый рост государственного долга Польши до 140 процентов от ВВП. Сейчас национальный долг страны составляет 55 процентов.
Дудек пояснил, что для решения демографического кризиса необходимы: смягчение миграционной политики, стимулирование экономической активности населения, повышение пенсионного возраста и рождаемости.
На прошлой неделе польский историк и президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста пожаловался, что с началом конфликта на Украине Польша стала базой главного театра военных действий.