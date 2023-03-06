https://ria.ru/20230306/maskirovka-1856037896.html
Вооруженные силы России получат новую маскировку для Крайнего Севера
Вооруженные силы России получат новую маскировку для Крайнего Севера - РИА Новости, 06.03.2023
Вооруженные силы России получат новую маскировку для Крайнего Севера
Для российской армии создали двухсторонний комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая — для Средней полосы,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T02:52
2023-03-06T02:52
2023-03-06T02:58
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Для российской армии создали двухсторонний комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая — для Средней полосы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк. "На текущий момент нами разработано три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов. В этом году мы закончим работу по четвертому варианту маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в Средней полосе. Впереди государственные испытания и постановка на снабжение", — пояснил он. Дробяк пояснил, что в связи с наличием в России "широчайшего диапазона" природных и климатических зон создать единую маскировку военнослужащих невозможно, поэтому "Штурм" пошел на нестандартное решение — сделал костюм, каждая из сторон которого окрашена по-разному. При этом и "лицо" и "изнанка" маскировки функционируют одинаково.НСПФ "Штурм — снаряжение и экипировка" была создана в 2001 году в ПГТ Белоомут (Московская область). Одно из основных направлений работы предприятия заключается в разработке комплексов маскировки военнослужащих, один из которых — 6Ш122. С 2014 года он поступает в Вооруженные силы России в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении отечественных силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений, стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.
https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html
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безопасность, технологии, россия, московская область (подмосковье)
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье)
Вооруженные силы России получат новую маскировку для Крайнего Севера
Дробяк: Вооруженные силы России получат маскировку-трансформер для Крайнего Севера
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Для российской армии создали двухсторонний комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая — для Средней полосы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк.
"На текущий момент нами разработано три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов. В этом году мы закончим работу по четвертому варианту маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в Средней полосе. Впереди государственные испытания и постановка на снабжение", — пояснил он.
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
Дробяк пояснил, что в связи с наличием в России "широчайшего диапазона" природных и климатических зон создать единую маскировку военнослужащих невозможно, поэтому "Штурм" пошел на нестандартное решение — сделал костюм, каждая из сторон которого окрашена по-разному. При этом и "лицо" и "изнанка" маскировки функционируют одинаково.
НСПФ "Штурм — снаряжение и экипировка" была создана в 2001 году в ПГТ Белоомут (Московская область
). Одно из основных направлений работы предприятия заключается в разработке комплексов маскировки военнослужащих, один из которых — 6Ш122. С 2014 года он поступает в Вооруженные силы России в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении отечественных силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений, стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.
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