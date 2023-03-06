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Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выходит в рейс - РИА Новости, 06.03.2023
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00:38 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/mashinist-1856033415.html
Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выходит в рейс
Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выходит в рейс - РИА Новости, 06.03.2023
Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выходит в рейс
Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова в понедельник выходит в свой первый самостоятельный рейс, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T00:38
2023-03-06T00:38
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова в понедельник выходит в свой первый самостоятельный рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Ранее в России появились женщины-машинисты электричек. Соколова стала первой женщиной-машинистом в России именно поезда дальнего следования. Работает девушка на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД). В январе 2023 года она получила удостоверение машиниста электровоза и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. После этого до самостоятельного рейса ей в течение двух месяцев предстояло пройти стажировку. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что 6 марта Соколова поведет пассажирский поезд №115 сообщением Томск – Адлер на участке Екатеринбург – Дружинино. Соколова первой в России закончила курс обучения и сдала экзамен на право управления электровозом. После успешного прохождения "обкатки" - трехмесячной практики в сопровождении опытного наставника - она получила допуск к самостоятельной работе. Оксана трудится в Свердловской дирекции тяги в должности машиниста пассажирских поездов дальнего следования. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Минтрудом России в перечень доступных для женщин профессий. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста. Так, в частности, определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, подготовлен комплекс мер социальной поддержки. Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора были сформированы учебные группы в Москве и Екатеринбурге.
https://ria.ru/20230303/poezd-1855756406.html
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общество, россия, екатеринбург, томск, ржд
Хорошие новости, Общество, Россия, Екатеринбург, Томск, РЖД
Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выходит в рейс

РЖД: первая в России женщина-машинист дальнего поезда выходит в самостоятельный рейс

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии
Поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова в понедельник выходит в свой первый самостоятельный рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Ранее в России появились женщины-машинисты электричек. Соколова стала первой женщиной-машинистом в России именно поезда дальнего следования. Работает девушка на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД). В январе 2023 года она получила удостоверение машиниста электровоза и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. После этого до самостоятельного рейса ей в течение двух месяцев предстояло пройти стажировку.
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В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что 6 марта Соколова поведет пассажирский поезд №115 сообщением Томск – Адлер на участке Екатеринбург – Дружинино.
Соколова первой в России закончила курс обучения и сдала экзамен на право управления электровозом. После успешного прохождения "обкатки" - трехмесячной практики в сопровождении опытного наставника - она получила допуск к самостоятельной работе. Оксана трудится в Свердловской дирекции тяги в должности машиниста пассажирских поездов дальнего следования.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Минтрудом России в перечень доступных для женщин профессий. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста. Так, в частности, определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, подготовлен комплекс мер социальной поддержки.
Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора были сформированы учебные группы в Москве и Екатеринбурге.
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