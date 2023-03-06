https://ria.ru/20230306/malofeev-1856069060.html

Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя

Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя - РИА Новости, 06.03.2023

Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя

Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малафеев заверил, что никакие угрозы и теракты не повлияют на его искреннюю патриотическую позицию. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:29

2023-03-06T10:29

2023-03-06T11:42

константин малофеев

происшествия

россия

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малафеев заверил, что никакие угрозы и теракты не повлияют на его искреннюю патриотическую позицию.Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме."В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал", - написал Малофеев в telegram-канале. Также он выразил надежду, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы."Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!" - подчеркнул он.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. В Киеве заявляли о непричастности украинских спецслужб к убийству политолога.

https://ria.ru/20230306/bomba-1856065564.html

https://ria.ru/20230124/prigozhin-1847039094.html

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Кирилл Волков

константин малофеев, происшествия, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной