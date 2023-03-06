Рейтинг@Mail.ru
Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 06.03.2023 (обновлено: 11:42 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/malofeev-1856069060.html
Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя
Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя - РИА Новости, 06.03.2023
Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя
Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малафеев заверил, что никакие угрозы и теракты не повлияют на его искреннюю патриотическую позицию. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:29
2023-03-06T11:42
константин малофеев
происшествия
россия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856063245_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_6dc1ccec3f139db8b3bf63a7074597c6.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малафеев заверил, что никакие угрозы и теракты не повлияют на его искреннюю патриотическую позицию.Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме."В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал", - написал Малофеев в telegram-канале. Также он выразил надежду, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы."Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!" - подчеркнул он.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. В Киеве заявляли о непричастности украинских спецслужб к убийству политолога.
https://ria.ru/20230306/bomba-1856065564.html
https://ria.ru/20230124/prigozhin-1847039094.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856063245_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_2639cc7f11b95f6ced7a79e3461b00ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин малофеев, происшествия, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Константин Малофеев, Происшествия, Россия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя

Основатель "Царьграда" Малофеев сообщил, что не пострадал при попытке покушения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийский предприниматель, политик и общественный деятель, председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев
Российский предприниматель, политик и общественный деятель, председатель совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Российский предприниматель, политик и общественный деятель, председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малафеев заверил, что никакие угрозы и теракты не повлияют на его искреннюю патриотическую позицию.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
Момент закладки бомбы под автомобиль Малофеева
ФСБ показала на видео, как готовилось покушение на Константина Малофеева
Вчера, 10:10
"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал", - написал Малофеев в telegram-канале. Также он выразил надежду, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы.
"Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!" - подчеркнул он.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. В Киеве заявляли о непричастности украинских спецслужб к убийству политолога.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина
24 января, 12:42
 
Константин МалофеевПроисшествияРоссияПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала