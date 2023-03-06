https://ria.ru/20230306/logotip-1856184010.html

В Кирове представили официальный логотип 650-летия города

В Кирове представили официальный логотип 650-летия города - РИА Новости, 06.03.2023

В Кирове представили официальный логотип 650-летия города

Логотип 650-летия города Кирова представили в понедельник на заседании регионального оргкомитета по подготовке юбилея, который будет отмечаться в 2024 году,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:47

2023-03-06T16:47

2023-03-06T16:58

кировская область

общество

киров

россия

кировская область

дмитрий чернышенко

александр соколов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856187415_0:73:700:467_1920x0_80_0_0_050e2f109258bd86d346a1fc8df918cc.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Логотип 650-летия города Кирова представили в понедельник на заседании регионального оргкомитета по подготовке юбилея, который будет отмечаться в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В основе праздничной символики – работа победителя конкурса на брендированный образ юбилея Кирова Ольги Братыгиной. Идея автора заключалась в объединении трех исторических названий города (Хлынов, Вятка, Киров) через заглавные буквы. "Для разработки фирменного стиля были изучены замечания и пожелания горожан. В результате работы профессиональной команды был создан финальный логотип с учетом разных мнений о форме, цвете и орнаменте. Разработанный логотип — это яркий собирательный образ значимых качеств и исторических значений Кирова. В нем используются традиционные мотивы росписи дымковской игрушки. Узоры имитируют рукотворность и вариативность народного промысла, подчеркивают уникальность каждого произведения", - говорится в сообщении. Из большого количества вариантов выбрали три цвета: сине-голубой обозначает силу Кирова — цвет реки Вятки; оранжевый передает кировский характер, который легко узнать по позитивному настрою и любви к своему делу; зеленый символизирует городскую природу, красоту Кирова и его культуру. "Провели массу фокус-групп по представленному логотипу, кроме того, я показывал результат работ заместителю председателя правительства РФ, председателю федерального оргкомитета по организации празднования 650-летия города Кирова Дмитрию Чернышенко", — рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. Разработанный фирменный стиль 650-летия города Кирова будет использован на самых разных форматах и поверхностях — от оформления праздничных мероприятий до рекламных носителей и сувенирной продукции.

https://ria.ru/20230301/kirov-1855222754.html

https://ria.ru/20230227/novyy_god-1854547258.html

киров

россия

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, киров, россия, кировская область, дмитрий чернышенко, александр соколов