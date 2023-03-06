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В Кирове представили официальный логотип 650-летия города
В Кирове представили официальный логотип 650-летия города - РИА Новости, 06.03.2023
В Кирове представили официальный логотип 650-летия города
Логотип 650-летия города Кирова представили в понедельник на заседании регионального оргкомитета по подготовке юбилея, который будет отмечаться в 2024 году,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:47
2023-03-06T16:47
2023-03-06T16:58
кировская область
общество
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россия
кировская область
дмитрий чернышенко
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Логотип 650-летия города Кирова представили в понедельник на заседании регионального оргкомитета по подготовке юбилея, который будет отмечаться в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В основе праздничной символики – работа победителя конкурса на брендированный образ юбилея Кирова Ольги Братыгиной. Идея автора заключалась в объединении трех исторических названий города (Хлынов, Вятка, Киров) через заглавные буквы. "Для разработки фирменного стиля были изучены замечания и пожелания горожан. В результате работы профессиональной команды был создан финальный логотип с учетом разных мнений о форме, цвете и орнаменте. Разработанный логотип — это яркий собирательный образ значимых качеств и исторических значений Кирова. В нем используются традиционные мотивы росписи дымковской игрушки. Узоры имитируют рукотворность и вариативность народного промысла, подчеркивают уникальность каждого произведения", - говорится в сообщении. Из большого количества вариантов выбрали три цвета: сине-голубой обозначает силу Кирова — цвет реки Вятки; оранжевый передает кировский характер, который легко узнать по позитивному настрою и любви к своему делу; зеленый символизирует городскую природу, красоту Кирова и его культуру. "Провели массу фокус-групп по представленному логотипу, кроме того, я показывал результат работ заместителю председателя правительства РФ, председателю федерального оргкомитета по организации празднования 650-летия города Кирова Дмитрию Чернышенко", — рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. Разработанный фирменный стиль 650-летия города Кирова будет использован на самых разных форматах и поверхностях — от оформления праздничных мероприятий до рекламных носителей и сувенирной продукции.
https://ria.ru/20230301/kirov-1855222754.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, киров, россия, кировская область, дмитрий чернышенко, александр соколов
Кировская область, Общество, Киров, Россия, Кировская область, Дмитрий Чернышенко, Александр Соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости.
Логотип 650-летия города Кирова представили в понедельник на заседании регионального оргкомитета по подготовке юбилея, который будет отмечаться в 2024 году, сообщает пресс-служба
правительства региона.
В основе праздничной символики – работа победителя конкурса на брендированный образ юбилея Кирова Ольги Братыгиной. Идея автора заключалась в объединении трех исторических названий города (Хлынов, Вятка, Киров) через заглавные буквы.
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"Для разработки фирменного стиля были изучены замечания и пожелания горожан. В результате работы профессиональной команды был создан финальный логотип с учетом разных мнений о форме, цвете и орнаменте. Разработанный логотип — это яркий собирательный образ значимых качеств и исторических значений Кирова. В нем используются традиционные мотивы росписи дымковской игрушки. Узоры имитируют рукотворность и вариативность народного промысла, подчеркивают уникальность каждого произведения", - говорится в сообщении.
Из большого количества вариантов выбрали три цвета: сине-голубой обозначает силу Кирова — цвет реки Вятки; оранжевый передает кировский характер, который легко узнать по позитивному настрою и любви к своему делу; зеленый символизирует городскую природу, красоту Кирова и его культуру.
"Провели массу фокус-групп по представленному логотипу, кроме того, я показывал результат работ заместителю председателя правительства РФ
, председателю федерального оргкомитета по организации празднования 650-летия города Кирова Дмитрию Чернышенко
", — рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов
.
Разработанный фирменный стиль 650-летия города Кирова будет использован на самых разных форматах и поверхностях — от оформления праздничных мероприятий до рекламных носителей и сувенирной продукции.
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