https://ria.ru/20230306/kurer-1856040845.html

Траты россиян на курьеров подскочили на 18 процентов

Траты россиян на курьеров подскочили на 18 процентов - РИА Новости, 06.03.2023

Траты россиян на курьеров подскочили на 18 процентов

Россияне нынешней зимой гораздо активнее пользовались курьерскими услугами: общее число таких платежей по сравнению с зимним сезоном 2021-2022 годов выросло... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T04:15

2023-03-06T04:15

2023-03-06T04:18

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758724429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6386434c8bee7c25285de989886cc42f.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россияне нынешней зимой гораздо активнее пользовались курьерскими услугами: общее число таких платежей по сравнению с зимним сезоном 2021-2022 годов выросло втрое, а средний чек подрос на 18%, до 2 913 рублей, рассказали РИА Новости в банке "Русский Стандарт". "Общий средний чек одного платежа за курьерскую доставку зимой 2022-2023 года, как в онлайне, так и в офлайне вырос на 18% по сравнению с зимой 2021-2022 годов. В декабре 2022 года - феврале 2023 года он составил 2 913 рублей, тогда как годом ранее был 2 465 рублей", - подсчитали в кредитной организации. "По данным эквайринговой сети банка, общее число таких платежей с декабря 2022 года по февраль 2023 года выросло почти в три раза относительно аналогичного периода 2021-2022 годов", - также сообщили аналитики. Зима с ее традиционными морозами заставляет россиян чаще пользоваться курьерской доставкой, обращают внимание авторы исследования. Причем интерес к этому сервису, по наблюдениям аналитиков банка, стал повышаться еще во время жестких карантинных ограничений. Оценив его удобство, россияне продолжили активно пользоваться сервисом и в новых реалиях. Аналитики указали, что первое место по числу платежей за услуги курьеров зимой 2022-2023 занял декабрь 2022 года – этот месяц традиционно отличает высокая покупательская активность в преддверии подготовки к Новому году. На втором месте – февраль 2023 года, на который в этом году пришлись длинные выходные. И, наконец, на третьей позиции – праздничный январь 2023 года.

https://ria.ru/20230305/podarki-1855925404.html

https://ria.ru/20230306/kvitantsii-1856038976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия