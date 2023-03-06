https://ria.ru/20230306/kurer-1856040845.html
Траты россиян на курьеров подскочили на 18 процентов
Траты россиян на курьеров подскочили на 18 процентов - РИА Новости, 06.03.2023
Траты россиян на курьеров подскочили на 18 процентов
Россияне нынешней зимой гораздо активнее пользовались курьерскими услугами: общее число таких платежей по сравнению с зимним сезоном 2021-2022 годов выросло... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T04:15
2023-03-06T04:15
2023-03-06T04:18
экономика
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россияне нынешней зимой гораздо активнее пользовались курьерскими услугами: общее число таких платежей по сравнению с зимним сезоном 2021-2022 годов выросло втрое, а средний чек подрос на 18%, до 2 913 рублей, рассказали РИА Новости в банке "Русский Стандарт". "Общий средний чек одного платежа за курьерскую доставку зимой 2022-2023 года, как в онлайне, так и в офлайне вырос на 18% по сравнению с зимой 2021-2022 годов. В декабре 2022 года - феврале 2023 года он составил 2 913 рублей, тогда как годом ранее был 2 465 рублей", - подсчитали в кредитной организации. "По данным эквайринговой сети банка, общее число таких платежей с декабря 2022 года по февраль 2023 года выросло почти в три раза относительно аналогичного периода 2021-2022 годов", - также сообщили аналитики. Зима с ее традиционными морозами заставляет россиян чаще пользоваться курьерской доставкой, обращают внимание авторы исследования. Причем интерес к этому сервису, по наблюдениям аналитиков банка, стал повышаться еще во время жестких карантинных ограничений. Оценив его удобство, россияне продолжили активно пользоваться сервисом и в новых реалиях. Аналитики указали, что первое место по числу платежей за услуги курьеров зимой 2022-2023 занял декабрь 2022 года – этот месяц традиционно отличает высокая покупательская активность в преддверии подготовки к Новому году. На втором месте – февраль 2023 года, на который в этом году пришлись длинные выходные. И, наконец, на третьей позиции – праздничный январь 2023 года.
https://ria.ru/20230305/podarki-1855925404.html
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экономика, россия
Траты россиян на курьеров подскочили на 18 процентов
Банк "Русский Стандарт": траты россиян на курьеров за год выросли на 18 процентов
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россияне нынешней зимой гораздо активнее пользовались курьерскими услугами: общее число таких платежей по сравнению с зимним сезоном 2021-2022 годов выросло втрое, а средний чек подрос на 18%, до 2 913 рублей, рассказали РИА Новости в банке "Русский Стандарт".
"Общий средний чек одного платежа за курьерскую доставку зимой 2022-2023 года, как в онлайне, так и в офлайне вырос на 18% по сравнению с зимой 2021-2022 годов. В декабре 2022 года - феврале 2023 года он составил 2 913 рублей, тогда как годом ранее был 2 465 рублей", - подсчитали в кредитной организации.
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"По данным эквайринговой сети банка, общее число таких платежей с декабря 2022 года по февраль 2023 года выросло почти в три раза относительно аналогичного периода 2021-2022 годов", - также сообщили аналитики.
Зима с ее традиционными морозами заставляет россиян чаще пользоваться курьерской доставкой, обращают внимание авторы исследования. Причем интерес к этому сервису, по наблюдениям аналитиков банка, стал повышаться еще во время жестких карантинных ограничений. Оценив его удобство, россияне продолжили активно пользоваться сервисом и в новых реалиях.
Аналитики указали, что первое место по числу платежей за услуги курьеров зимой 2022-2023 занял декабрь 2022 года – этот месяц традиционно отличает высокая покупательская активность в преддверии подготовки к Новому году. На втором месте – февраль 2023 года, на который в этом году пришлись длинные выходные. И, наконец, на третьей позиции – праздничный январь 2023 года.
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