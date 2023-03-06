https://ria.ru/20230306/krym-1856199580.html

В Крыму планируют избавиться от вывесок на латинице

В Крыму планируют избавиться от вывесок на латинице - РИА Новости, 06.03.2023

В Крыму планируют избавиться от вывесок на латинице

В Крыму намерены заменить вывески с названиями на латинице, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:28

2023-03-06T17:28

2023-03-06T17:28

владимир константинов

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. В Крыму намерены заменить вывески с названиями на латинице, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Не менее важно сохранить нашу кириллическую письменность как часть нашей идентичности. Сегодня в любом городе можно найти десятки, если не сотни вывесок с названиями коммерческих организаций на латинице, с использованием английских и других иностранных слов. Все это - результат нашего западничества, слепого подражания. От этого надо избавляться. Государственный совет вплотную займется решением этой проблемы на нашем, региональном, уровне", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, в этой части будет выстроено взаимодействие с муниципалитетами республики. "Задача непростая, но крайне важная. И не сомневаюсь, Крым сможет в ней добиться серьезных, качественных результатов", - подчеркнул глава парламента. Вместе с тем Константинов подчеркнул, что внесенные ранее изменения в федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" призваны запретить бездумно заимствовать иностранную лексику, если в русском языке уже имеются ее аналоги. "Это шаг к защите нашей идентичности, поскольку родной язык — это наша духовная связь с поколениями русских людей, живших на этой земле до нас. Они создавали нашу великую культуру, нашу уникальную цивилизацию. И до тех пор, пока мы говорим и думаем с ними на одном языке, все это — наше наследие, наше духовное богатство", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20220622/anglitsizmy-1797269487.html

https://ria.ru/20230306/slova-1856114317.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир константинов, республика крым, общество