https://ria.ru/20230306/krym-1856165388.html

В Крыму прокомментировали угрозу Киева устроить блокаду полуострова

В Крыму прокомментировали угрозу Киева устроить блокаду полуострова - РИА Новости, 06.03.2023

В Крыму прокомментировали угрозу Киева устроить блокаду полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал угрозу украинских военных устроить блокаду Крыма... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:05

2023-03-06T16:05

2023-03-06T16:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

юрий гемпель

украина

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал угрозу украинских военных устроить блокаду Крыма бессильной злобой и добавил, что пугать крымчан подобными заявлениями бесполезно. Ранее полковник украинской армии Петр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на "физическое истощение" боевой группировки и всего населения. "Крым пережил не одну блокаду, поэтому пугать крымчан подобными заявлениями, продиктованными бессильной злобой, бесполезно. Это, во-первых. Во-вторых, все это еще раз подчеркивает, что Украиной правит террористический режим", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, чтобы не заявляла украинская сторона, все цели спецоперации Россией будут достигнуты. "Собака лает, а караван идет. Победа будет за Россией, и она не за горами", - подчеркнул Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230306/krym-1856052929.html

https://ria.ru/20230305/nastuplenie-1855971295.html

россия

украина

республика крым

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Кирилл Волков

безопасность, россия, юрий гемпель, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр