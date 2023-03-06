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В Крыму прокомментировали угрозу Киева устроить блокаду полуострова - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 06.03.2023 (обновлено: 16:35 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/krym-1856165388.html
В Крыму прокомментировали угрозу Киева устроить блокаду полуострова
В Крыму прокомментировали угрозу Киева устроить блокаду полуострова - РИА Новости, 06.03.2023
В Крыму прокомментировали угрозу Киева устроить блокаду полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал угрозу украинских военных устроить блокаду Крыма... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:05
2023-03-06T16:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
юрий гемпель
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал угрозу украинских военных устроить блокаду Крыма бессильной злобой и добавил, что пугать крымчан подобными заявлениями бесполезно. Ранее полковник украинской армии Петр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на "физическое истощение" боевой группировки и всего населения. "Крым пережил не одну блокаду, поэтому пугать крымчан подобными заявлениями, продиктованными бессильной злобой, бесполезно. Это, во-первых. Во-вторых, все это еще раз подчеркивает, что Украиной правит террористический режим", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, чтобы не заявляла украинская сторона, все цели спецоперации Россией будут достигнуты. "Собака лает, а караван идет. Победа будет за Россией, и она не за горами", - подчеркнул Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230306/krym-1856052929.html
https://ria.ru/20230305/nastuplenie-1855971295.html
россия
украина
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безопасность, россия, юрий гемпель, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Юрий Гемпель, Украина, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму прокомментировали угрозу Киева устроить блокаду полуострова

Крымский депутат Гемпель назвал угрозу Киева устроить блокаду бессильной злобой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкДепутаты на сессии Государственного Совета Республики Крым
Депутаты на сессии Государственного Совета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Депутаты на сессии Государственного Совета Республики Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал угрозу украинских военных устроить блокаду Крыма бессильной злобой и добавил, что пугать крымчан подобными заявлениями бесполезно.
Ранее полковник украинской армии Петр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на "физическое истощение" боевой группировки и всего населения.
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"Крым пережил не одну блокаду, поэтому пугать крымчан подобными заявлениями, продиктованными бессильной злобой, бесполезно. Это, во-первых. Во-вторых, все это еще раз подчеркивает, что Украиной правит террористический режим", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, чтобы не заявляла украинская сторона, все цели спецоперации Россией будут достигнуты. "Собака лает, а караван идет. Победа будет за Россией, и она не за горами", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЮрий ГемпельУкраинаРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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