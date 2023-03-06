В Крыму прокомментировали угрозу Киева устроить блокаду полуострова
Крымский депутат Гемпель назвал угрозу Киева устроить блокаду бессильной злобой
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкДепутаты на сессии Государственного Совета Республики Крым
Депутаты на сессии Государственного Совета Республики Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал угрозу украинских военных устроить блокаду Крыма бессильной злобой и добавил, что пугать крымчан подобными заявлениями бесполезно.
Ранее полковник украинской армии Петр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на "физическое истощение" боевой группировки и всего населения.
"Крым пережил не одну блокаду, поэтому пугать крымчан подобными заявлениями, продиктованными бессильной злобой, бесполезно. Это, во-первых. Во-вторых, все это еще раз подчеркивает, что Украиной правит террористический режим", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, чтобы не заявляла украинская сторона, все цели спецоперации Россией будут достигнуты. "Собака лает, а караван идет. Победа будет за Россией, и она не за горами", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".