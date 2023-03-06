https://ria.ru/20230306/krym-1856052929.html

Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма

Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма - РИА Новости, 06.03.2023

Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма

США не высказываются однозначно по Крыму, поскольку могут рассматривать этот вопрос как способ заставить Россию пойти на переговоры, заявил экс-сотрудник... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:57

2023-03-06T08:57

2023-03-06T12:40

россия

украина

сша

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владимир константинов

дмитрий песков

фонд карнеги

оон

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США не высказываются однозначно по Крыму, поскольку могут рассматривать этот вопрос как способ заставить Россию пойти на переговоры, заявил экс-сотрудник национальной разведки США в Европе Крис Чиввис. "Они могут полагать, что есть смысл в том, чтобы держать Крым под угрозой с целью оказать давление на русских, чтобы они сели за стол переговоров", — приводит слова экс-разведчика американская газета Hill. Он допустил, что именно это определяет политику Вашингтона. "Даже если они на самом деле не считают вероятным, что Украина способна вернуть Крым военным путем", — отметил Чиввис, который сейчас является сотрудником вашингтонского Фонда Карнеги. Как отмечается в материале издания, чиновники администрации США неоднократно уклонялись от вопросов о том, поддержит ли Вашингтон усилия Киева в вопросе Крыма. Хотя должностные лица США заявляют, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, они "не желают полностью поддерживать амбиции Киева".Согласно публикации, это отчасти связано с тем, что для проведения наступления украинской стороны потребуется тяжелое вооружение — ракеты большой дальности, танки и авиация. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых территориальная принадлежность полуострова снова может измениться.

https://ria.ru/20230306/blokada-1856034277.html

https://ria.ru/20230305/krym-1855919564.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир константинов, дмитрий песков, фонд карнеги, оон