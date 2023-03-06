Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма
Бывший разведчик Чиввис: США могут использовать "угрозу" Крыму для давления на Россию
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США не высказываются однозначно по Крыму, поскольку могут рассматривать этот вопрос как способ заставить Россию пойти на переговоры, заявил экс-сотрудник национальной разведки США в Европе Крис Чиввис.
"Они могут полагать, что есть смысл в том, чтобы держать Крым под угрозой с целью оказать давление на русских, чтобы они сели за стол переговоров", — приводит слова экс-разведчика американская газета Hill.
Он допустил, что именно это определяет политику Вашингтона.
"Даже если они на самом деле не считают вероятным, что Украина способна вернуть Крым военным путем", — отметил Чиввис, который сейчас является сотрудником вашингтонского Фонда Карнеги.
Как отмечается в материале издания, чиновники администрации США неоднократно уклонялись от вопросов о том, поддержит ли Вашингтон усилия Киева в вопросе Крыма. Хотя должностные лица США заявляют, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, они "не желают полностью поддерживать амбиции Киева".
Согласно публикации, это отчасти связано с тем, что для проведения наступления украинской стороны потребуется тяжелое вооружение — ракеты большой дальности, танки и авиация.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых территориальная принадлежность полуострова снова может измениться.