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Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма - РИА Новости, 06.03.2023
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08:57 06.03.2023 (обновлено: 12:40 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/krym-1856052929.html
Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма
Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма - РИА Новости, 06.03.2023
Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма
США не высказываются однозначно по Крыму, поскольку могут рассматривать этот вопрос как способ заставить Россию пойти на переговоры, заявил экс-сотрудник... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:57
2023-03-06T12:40
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США не высказываются однозначно по Крыму, поскольку могут рассматривать этот вопрос как способ заставить Россию пойти на переговоры, заявил экс-сотрудник национальной разведки США в Европе Крис Чиввис. "Они могут полагать, что есть смысл в том, чтобы держать Крым под угрозой с целью оказать давление на русских, чтобы они сели за стол переговоров", — приводит слова экс-разведчика американская газета Hill. Он допустил, что именно это определяет политику Вашингтона. "Даже если они на самом деле не считают вероятным, что Украина способна вернуть Крым военным путем", — отметил Чиввис, который сейчас является сотрудником вашингтонского Фонда Карнеги. Как отмечается в материале издания, чиновники администрации США неоднократно уклонялись от вопросов о том, поддержит ли Вашингтон усилия Киева в вопросе Крыма. Хотя должностные лица США заявляют, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, они "не желают полностью поддерживать амбиции Киева".Согласно публикации, это отчасти связано с тем, что для проведения наступления украинской стороны потребуется тяжелое вооружение — ракеты большой дальности, танки и авиация. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых территориальная принадлежность полуострова снова может измениться.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир константинов, дмитрий песков, фонд карнеги, оон
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Дмитрий Песков, Фонд Карнеги, ООН
Экс-разведчик рассказал об истинных намерениях США в отношении Крыма

Бывший разведчик Чиввис: США могут использовать "угрозу" Крыму для давления на Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Дворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США не высказываются однозначно по Крыму, поскольку могут рассматривать этот вопрос как способ заставить Россию пойти на переговоры, заявил экс-сотрудник национальной разведки США в Европе Крис Чиввис.
"Они могут полагать, что есть смысл в том, чтобы держать Крым под угрозой с целью оказать давление на русских, чтобы они сели за стол переговоров", — приводит слова экс-разведчика американская газета Hill.
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Он допустил, что именно это определяет политику Вашингтона.
"Даже если они на самом деле не считают вероятным, что Украина способна вернуть Крым военным путем", — отметил Чиввис, который сейчас является сотрудником вашингтонского Фонда Карнеги.
Как отмечается в материале издания, чиновники администрации США неоднократно уклонялись от вопросов о том, поддержит ли Вашингтон усилия Киева в вопросе Крыма. Хотя должностные лица США заявляют, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, они "не желают полностью поддерживать амбиции Киева".
Согласно публикации, это отчасти связано с тем, что для проведения наступления украинской стороны потребуется тяжелое вооружение — ракеты большой дальности, танки и авиация.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых территориальная принадлежность полуострова снова может измениться.
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