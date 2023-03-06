https://ria.ru/20230306/kndr-1856040987.html
КНДР заявила об успехах в разработке спутников и ракет-носителей
КНДР заявила об успехах в разработке спутников и ракет-носителей - РИА Новости, 06.03.2023
КНДР заявила об успехах в разработке спутников и ракет-носителей
Успехи северокорейских разработок в сфере освоения космоса, включая создание двигателя большой тяги для ракеты-носителя, обеспечили стране "надежную гарантию"... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T04:30
2023-03-06T04:30
2023-03-06T04:30
пхеньян
луна
японское море
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Успехи северокорейских разработок в сфере освоения космоса, включая создание двигателя большой тяги для ракеты-носителя, обеспечили стране "надежную гарантию" запуска различных многофункциональных спутников на орбиту, заявил заместитель директора Национального управления аэрокосмического развития КНДР Пак Кён Су в интервью северокорейскому Центральному телеграфному агентству (ЦТАК).Интервью состоялось в воскресенье по случаю 14-летия с момента присоединения КНДР к международному Договору о космосе. Пятого марта 2009 года Северная Корея присоединилась к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. А 10 марта того же года к Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. По словам Пак Кён Су, благодаря этому Северная Корея могла "по праву суверенного государства" вести исследования и использовать космическое пространство, и деятельность КНДР "гарантируется международным правом". Чиновник отметил, что потребность в освоении и использовании космического пространства ради экономического развития и благосостояния народа растет с каждым днем, и КНДР "динамично" продвигает сферу освоения космоса как страна-производитель спутников и ракет-носителей. Он добавил, что в стране наблюдаются "впечатляющие успехи" в этой отрасли. Он добавил, что Северная Корея применяет свои космические технологии в различных областях, включая сельское хозяйство и рыболовство, метеорологию, связь, разведку полезных ископаемых, контроль территории и предотвращение стихийных бедствий. КНДР впервые запустила космический спутник "Кванмёнсон-3" 12 декабря 2012 года, став 10-й космической державой, способной запускать спутники на собственных ракетах-носителях. В 2016 году был успешно запущен "Кванмёнсон-4". КНДР 27 февраля и 5 марта 2022 года произвела пуски баллистических ракет, которые, как заявили в Пхеньяне, были сделаны в рамках разработки военного разведывательного спутника. Восемнадцатого декабря Пхеньян запустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря. Максимальная высота их полета составила 550 километров, дальность - 500 километров. КНДР позже заявила, что провела испытание систем разведывательного спутника, разработку которого планирует завершить к апрелю 2023 года. Также лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны в конце декабря 2022 года распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Южнокорейские военные считают высокой вероятность скорого запуска КНДР спутника с помощью имеющихся у Пхеньяна технологий межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Сама Южная Корея планирует запустить свой первый военный спутник для наблюдения в ноябре этого года в рамках проекта по развертыванию в общей сложности пяти подобных спутников к середине десятилетия.
https://ria.ru/20230305/kndr-1855908857.html
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пхеньян, луна, японское море, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире
Пхеньян, Луна, Японское море, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), В мире
КНДР заявила об успехах в разработке спутников и ракет-носителей
Пак: успехи космических разработок обеспечили КНДР гарантию запуска различных спутников
СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Успехи северокорейских разработок в сфере освоения космоса, включая создание двигателя большой тяги для ракеты-носителя, обеспечили стране "надежную гарантию" запуска различных многофункциональных спутников на орбиту, заявил заместитель директора Национального управления аэрокосмического развития КНДР Пак Кён Су в интервью северокорейскому Центральному телеграфному агентству (ЦТАК).
Интервью состоялось в воскресенье по случаю 14-летия с момента присоединения КНДР к международному Договору о космосе. Пятого марта 2009 года Северная Корея присоединилась к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну
и другие небесные тела. А 10 марта того же года к Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство.
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По словам Пак Кён Су, благодаря этому Северная Корея могла "по праву суверенного государства" вести исследования и использовать космическое пространство, и деятельность КНДР "гарантируется международным правом". Чиновник отметил, что потребность в освоении и использовании космического пространства ради экономического развития и благосостояния народа растет с каждым днем, и КНДР "динамично" продвигает сферу освоения космоса как страна-производитель спутников и ракет-носителей. Он добавил, что в стране наблюдаются "впечатляющие успехи" в этой отрасли.
«
"КНДР добилась устойчивого прогресса в повышении многофункциональности и высокой производительности спутников, усилению их надежности. Страна преуспела в разработке двигателя большой тяги для ракеты-носителя и, таким образом, обеспечила надежную гарантию запуска различных видов спутников на соответствующие орбиты", - заявил Пак Кён Су.
Он добавил, что Северная Корея применяет свои космические технологии в различных областях, включая сельское хозяйство и рыболовство, метеорологию, связь, разведку полезных ископаемых, контроль территории и предотвращение стихийных бедствий.
КНДР впервые запустила космический спутник "Кванмёнсон-3" 12 декабря 2012 года, став 10-й космической державой, способной запускать спутники на собственных ракетах-носителях. В 2016 году был успешно запущен "Кванмёнсон-4".
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КНДР 27 февраля и 5 марта 2022 года произвела пуски баллистических ракет, которые, как заявили в Пхеньяне
, были сделаны в рамках разработки военного разведывательного спутника. Восемнадцатого декабря Пхеньян запустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря
. Максимальная высота их полета составила 550 километров, дальность - 500 километров. КНДР позже заявила, что провела испытание систем разведывательного спутника, разработку которого планирует завершить к апрелю 2023 года.
Также лидер КНДР Ким Чен Ын
в докладе на пленуме партии страны в конце декабря 2022 года распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их.
Южнокорейские военные считают высокой вероятность скорого запуска КНДР спутника с помощью имеющихся у Пхеньяна технологий межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Сама Южная Корея
планирует запустить свой первый военный спутник для наблюдения в ноябре этого года в рамках проекта по развертыванию в общей сложности пяти подобных спутников к середине десятилетия.
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