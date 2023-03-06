https://ria.ru/20230306/kikina-1856124961.html

Россиянка Кикина покинет МКС на американском Crew Dragon 9 марта

Россиянка Кикина покинет МКС на американском Crew Dragon 9 марта - РИА Новости, 06.03.2023

Россиянка Кикина покинет МКС на американском Crew Dragon 9 марта

Единственная россиянка-космонавт Анна Кикина вернется с Международной космической станции на Землю вместе со своим экипажем на американском корабле Crew Dragon... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:50

2023-03-06T13:50

2023-03-06T14:15

космос - риа наука

россия

сша

анна кикина

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Единственная россиянка-космонавт Анна Кикина вернется с Международной космической станции на Землю вместе со своим экипажем на американском корабле Crew Dragon 9 марта, сообщил в понедельник "Роскосмос". Согласно отчету, представленному на сайте госкорпорации, 3-5 марта помимо прочих задач на станции была выполнена "подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта". Анна Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах. Первый такой полет в принципе прошел чуть ранее. 21 сентября 2022 года к МКС пристыковался российский "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Фрэнком Рубио на борту.

https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, сша, анна кикина, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex