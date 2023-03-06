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Россиянка Кикина покинет МКС на американском Crew Dragon 9 марта - РИА Новости, 06.03.2023
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13:50 06.03.2023 (обновлено: 14:15 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/kikina-1856124961.html
Россиянка Кикина покинет МКС на американском Crew Dragon 9 марта
Россиянка Кикина покинет МКС на американском Crew Dragon 9 марта - РИА Новости, 06.03.2023
Россиянка Кикина покинет МКС на американском Crew Dragon 9 марта
Единственная россиянка-космонавт Анна Кикина вернется с Международной космической станции на Землю вместе со своим экипажем на американском корабле Crew Dragon... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:50
2023-03-06T14:15
космос - риа наука
россия
сша
анна кикина
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Единственная россиянка-космонавт Анна Кикина вернется с Международной космической станции на Землю вместе со своим экипажем на американском корабле Crew Dragon 9 марта, сообщил в понедельник "Роскосмос". Согласно отчету, представленному на сайте госкорпорации, 3-5 марта помимо прочих задач на станции была выполнена "подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта". Анна Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах. Первый такой полет в принципе прошел чуть ранее. 21 сентября 2022 года к МКС пристыковался российский "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Фрэнком Рубио на борту.
https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html
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космос - риа наука, россия, сша, анна кикина, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Космос - РИА Наука, Россия, США, Анна Кикина, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
Россиянка Кикина покинет МКС на американском Crew Dragon 9 марта

Россиянка Кикина отправится на Землю с МКС в составе экипажа Crew Dragon 9 марта

© Фото : РоскосмосАнна Кикина
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Роскосмос
Анна Кикина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Единственная россиянка-космонавт Анна Кикина вернется с Международной космической станции на Землю вместе со своим экипажем на американском корабле Crew Dragon 9 марта, сообщил в понедельник "Роскосмос".
Согласно отчету, представленному на сайте госкорпорации, 3-5 марта помимо прочих задач на станции была выполнена "подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта".
Анна Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах. Первый такой полет в принципе прошел чуть ранее. 21 сентября 2022 года к МКС пристыковался российский "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Фрэнком Рубио на борту.
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