https://ria.ru/20230306/kfc-1856068375.html

ФАС получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC польской AmRest

ФАС получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC польской AmRest - РИА Новости, 06.03.2023

ФАС получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC польской AmRest

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ижевского франчайзи KFC - компании "Смарт Сервис Норд" - ходатайство о приобретении бизнеса польской РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:26

2023-03-06T10:26

2023-03-06T10:26

экономика

россия

kfc

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777319026_0:52:2561:1492_1920x0_80_0_0_aeead13d35e4d32a57a017f9de51a0a7.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ижевского франчайзи KFC - компании "Смарт Сервис Норд" - ходатайство о приобретении бизнеса польской группы компаний AmRest, управляющей частью ресторанами KFC в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "ФАС получила от ООО "Смарт Сервис Норд" ходатайство о приобретении российского бизнеса AmRest. Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания", - заявили в ведомстве. В конце февраля стало известно, что польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, продаст свой российский бизнес ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис", вместо "Альмира". В начале декабря AmRest сообщала, что планирует продать 215 ресторанов KFC в РФ российской компании "Альмира" и рассчитывает получить не менее 100 миллионов евро. В конце февраля ФАС согласовала компании "Альмира" приобретение франчайзинговых ресторанов KFC. В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Сообщалось, что после заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.

https://ria.ru/20230123/pogrom-1846854101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, kfc, федеральная антимонопольная служба (фас россии)