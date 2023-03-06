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ФАС получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC польской AmRest
ФАС получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC польской AmRest - РИА Новости, 06.03.2023
ФАС получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC польской AmRest
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ижевского франчайзи KFC - компании "Смарт Сервис Норд" - ходатайство о приобретении бизнеса польской РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:26
2023-03-06T10:26
2023-03-06T10:26
экономика
россия
kfc
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ижевского франчайзи KFC - компании "Смарт Сервис Норд" - ходатайство о приобретении бизнеса польской группы компаний AmRest, управляющей частью ресторанами KFC в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "ФАС получила от ООО "Смарт Сервис Норд" ходатайство о приобретении российского бизнеса AmRest. Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания", - заявили в ведомстве. В конце февраля стало известно, что польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, продаст свой российский бизнес ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис", вместо "Альмира". В начале декабря AmRest сообщала, что планирует продать 215 ресторанов KFC в РФ российской компании "Альмира" и рассчитывает получить не менее 100 миллионов евро. В конце февраля ФАС согласовала компании "Альмира" приобретение франчайзинговых ресторанов KFC. В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Сообщалось, что после заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.
https://ria.ru/20230123/pogrom-1846854101.html
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экономика, россия, kfc, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, KFC, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC польской AmRest
ФАС получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC, принадлежащих польской AmRest
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ижевского франчайзи KFC - компании "Смарт Сервис Норд" - ходатайство о приобретении бизнеса польской группы компаний AmRest, управляющей частью ресторанами KFC в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ФАС получила от ООО "Смарт Сервис Норд" ходатайство о приобретении российского бизнеса AmRest. Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания", - заявили в ведомстве.
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В конце февраля стало известно, что польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, продаст свой российский бизнес ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис", вместо "Альмира".
В начале декабря AmRest сообщала, что планирует продать 215 ресторанов KFC в РФ российской компании "Альмира" и рассчитывает получить не менее 100 миллионов евро. В конце февраля ФАС согласовала компании "Альмира" приобретение франчайзинговых ресторанов KFC.
В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Сообщалось, что после заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.