https://ria.ru/20230306/kazarnovskaya-1856075478.html
Казарновская рассказала об очередях желающих поехать в Донбасс артистов
Казарновская рассказала об очередях желающих поехать в Донбасс артистов - РИА Новости, 06.03.2023
Казарновская рассказала об очередях желающих поехать в Донбасс артистов
Оперная певица Любовь Казарновская призналась, что многие артисты ждут своей очереди выступления в Донбассе. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:11
2023-03-06T11:11
2023-03-06T11:45
культура
любовь казарновская
донбасс
знаменитости
культура
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оперная певица Любовь Казарновская призналась, что многие артисты ждут своей очереди выступления в Донбассе. Также она сообщила, что пока не выступала в зоне СВО.Однако она поделилась, что отправила в Донбасс свои любимые книги.Кроме того, она высказалась о сбежавших за границу артистах.Ранее актер Федор Добронравов навестил участников спецоперации в госпитале. Он пообщался с солдатами и пожелал им скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20220414/zara-1783440104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь казарновская, донбасс, знаменитости, культура
Культура, Любовь Казарновская, Донбасс, Знаменитости, Культура
Казарновская рассказала об очередях желающих поехать в Донбасс артистов
Певица Любовь Казарновская рассказала об очередях желающих поехать в Донбасс артистов
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оперная певица Любовь Казарновская призналась, что многие артисты ждут своей очереди выступления в Донбассе.
«
"Многие мои коллеги-артисты записываются в очередь для гастрольных поездок туда. Люди, которые этим занимаются, говорят: "Вас слишком много", – пожаловалась
знаменитость в передаче "Эмпатия Манучи".
Также она сообщила, что пока не выступала в зоне СВО.
«
"Я пока не ездила туда с концертами. Если будет искренний и добрый запрос на то, что хотят услышать Казарновскую, тогда вопрос будет рассматриваться мной серьезно", – добавила певица.
Однако она поделилась, что отправила в Донбасс свои любимые книги.
«
"Я передала в помощь Донбассу свои любимые книги. Сердечное тепло, переданное по велению твоего сердца, – это большая радость", – заявила исполнительница.
Кроме того, она высказалась о сбежавших за границу артистах.
«
"Каким бы красивым ни было дерево, без корней оно сломается. Сейчас идет испытание на веру, прочность и мировоззрение. Особенно у людей публичных", – заключила Казарновская.
Ранее актер Федор Добронравов навестил
участников спецоперации в госпитале. Он пообщался с солдатами и пожелал им скорейшего выздоровления.
Певица Зара посетила в госпитале участников спецоперации на Украине