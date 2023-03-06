https://ria.ru/20230306/kazarnovskaya-1856075478.html

Казарновская рассказала об очередях желающих поехать в Донбасс артистов

Казарновская рассказала об очередях желающих поехать в Донбасс артистов - РИА Новости, 06.03.2023

Казарновская рассказала об очередях желающих поехать в Донбасс артистов

Оперная певица Любовь Казарновская призналась, что многие артисты ждут своей очереди выступления в Донбассе. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:11

2023-03-06T11:11

2023-03-06T11:45

культура

любовь казарновская

донбасс

знаменитости

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91437/03/914370390_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_edf9213f4ae78edb991dedfe83988f6f.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оперная певица Любовь Казарновская призналась, что многие артисты ждут своей очереди выступления в Донбассе. Также она сообщила, что пока не выступала в зоне СВО.Однако она поделилась, что отправила в Донбасс свои любимые книги.Кроме того, она высказалась о сбежавших за границу артистах.Ранее актер Федор Добронравов навестил участников спецоперации в госпитале. Он пообщался с солдатами и пожелал им скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20220414/zara-1783440104.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

любовь казарновская, донбасс, знаменитости, культура