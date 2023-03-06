https://ria.ru/20230306/karta-1856130781.html

Около шести тысяч ямальцев подключились к "Единой карте жителя Ямала"

Около шести тысяч ямальцев подключились к "Единой карте жителя Ямала" - РИА Новости, 06.03.2023

Около шести тысяч ямальцев подключились к "Единой карте жителя Ямала"

Около шести тысяч ямальцев подключились к "Единой карте жителя Ямала", сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:25

2023-03-06T14:25

2023-03-06T14:25

ямало-ненецкий автономный округ

ноябрьск

надым

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 6 мар – РИА Новости. Около шести тысяч ямальцев подключились к "Единой карте жителя Ямала", сообщает пресс-служба губернатора региона."Ямальцы активно пользуются "Единой картой жителя Ямала" – к ней подключилось уже около шести тысяч пользователей, с ее помощью оказано более 138 тысяч услуг в сфере социального обслуживания населения. "Единая карта жителя Ямала" запущена весной 2022 года. Это универсальный инструмент использования услуг и сервисов, предоставляемых органами власти и учреждениями", - говорится в сообщении.О возможностях, которые открывает карта жителя для северян, рассказала старший советник губернатора ЯНАО Елена Карпова."Функционал карты постоянно расширяется. Уже сейчас идет пилотный проект в Ноябрьске по единому социальному проездному билету, далее он будет распространен на все муниципалитеты округа. В будущем планируется расширить область применения карты, которая позволит будущим мамам и отдельным категориям граждан получать меры социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием в "проактивном режиме", то есть без подачи заявления и личного приема, что позволит сократить сроки оказания мер и повысить уровень удовлетворенности жизни ямальцев", - приводятся в сообщении слова Карповой.Она добавила, что пилотным городом для реализации этой идеи выступит Надым. Также тестируется электронный читательский билет, который позволит исключить необходимость получения дополнительной пластиковой карты в библиотеке.Пресс-служба уточняет, что с 1 марта карта дополнилась новым сервисом "Электронный сертификат"."Электронный сертификат – это новый платежный инструмент, он позволяет ямальским семьям, у которых уже есть набор "Малышу Ямала", при рождении следующего ребенка получать сертификат на 32 тысячи рублей. Его можно потратить на 78 детских товаров в маркетплейсе Ozon. Также мамы из Ноябрьска смогут приобрести детские товары не только онлайн, но и офлайн, в местных магазинах "Ростик" и "Мама-мия", - отмечают власти.

https://ria.ru/20230302/onlayn-razresheniya-1855329654.html

ноябрьск

надым

ямал

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ноябрьск, надым, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)