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В Иране заявили, что Тегерану пока не нужен российский комплекс С-400 - РИА Новости, 06.03.2023
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12:14 06.03.2023 (обновлено: 12:23 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/iran-1856098324.html
В Иране заявили, что Тегерану пока не нужен российский комплекс С-400
В Иране заявили, что Тегерану пока не нужен российский комплекс С-400 - РИА Новости, 06.03.2023
В Иране заявили, что Тегерану пока не нужен российский комплекс С-400
Иран пока не нуждается в российском зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) С-400, так как располагает своей отечественной разработкой – ЗРК Bavar-373, заявил в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:14
2023-03-06T12:23
иран
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Иран пока не нуждается в российском зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) С-400, так как располагает своей отечественной разработкой – ЗРК Bavar-373, заявил в понедельник министр обороны Исламской республики Мохаммад-Реза Караи Аштияни, отметив, что при необходимости Тегеран может достать любое вооружение. "Что касается закупки оборонного комплекса С-400: Россия – одна из стран, с которыми у нас отношения на высоком уровне. При этом мы достигли самообеспечения в производстве оборонительного вооружения. Если будет необходимо достать вооружение, мы это сделаем, но пока, в данный момент, другого оружия не нужно", - приводит слова Аштияни агентство Tasnim. "Тем более сейчас многие страны добиваются нашего Bavar-373 (мобильный зенитный ракетный комплекс большой дальности, в Иране его сравнивают с российской С-300 - ред.)", - добавил он.
https://ria.ru/20230304/iran-1855420899.html
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иран, тегеран (город), россия, зрк с-300, с-400 «триумф», в мире
Иран, Тегеран (город), Россия, ЗРК С-300, С-400 «Триумф», В мире
В Иране заявили, что Тегерану пока не нужен российский комплекс С-400

Глава Минобороны Ирана Аштияни заявил, что Тегерану пока не нужен комплекс С-400

© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Иран пока не нуждается в российском зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) С-400, так как располагает своей отечественной разработкой – ЗРК Bavar-373, заявил в понедельник министр обороны Исламской республики Мохаммад-Реза Караи Аштияни, отметив, что при необходимости Тегеран может достать любое вооружение.
"Что касается закупки оборонного комплекса С-400: Россия – одна из стран, с которыми у нас отношения на высоком уровне. При этом мы достигли самообеспечения в производстве оборонительного вооружения. Если будет необходимо достать вооружение, мы это сделаем, но пока, в данный момент, другого оружия не нужно", - приводит слова Аштияни агентство Tasnim.
"Тем более сейчас многие страны добиваются нашего Bavar-373 (мобильный зенитный ракетный комплекс большой дальности, в Иране его сравнивают с российской С-300 - ред.)", - добавил он.
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ИранТегеран (город)РоссияЗРК С-300С-400 «Триумф»В мире
 
 
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