В Иране заявили, что Тегерану пока не нужен российский комплекс С-400
Глава Минобороны Ирана Аштияни заявил, что Тегерану пока не нужен комплекс С-400
© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Иран пока не нуждается в российском зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) С-400, так как располагает своей отечественной разработкой – ЗРК Bavar-373, заявил в понедельник министр обороны Исламской республики Мохаммад-Реза Караи Аштияни, отметив, что при необходимости Тегеран может достать любое вооружение.
"Что касается закупки оборонного комплекса С-400: Россия – одна из стран, с которыми у нас отношения на высоком уровне. При этом мы достигли самообеспечения в производстве оборонительного вооружения. Если будет необходимо достать вооружение, мы это сделаем, но пока, в данный момент, другого оружия не нужно", - приводит слова Аштияни агентство Tasnim.
"Тем более сейчас многие страны добиваются нашего Bavar-373 (мобильный зенитный ракетный комплекс большой дальности, в Иране его сравнивают с российской С-300 - ред.)", - добавил он.