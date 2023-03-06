https://ria.ru/20230306/iran-1856098324.html

В Иране заявили, что Тегерану пока не нужен российский комплекс С-400

В Иране заявили, что Тегерану пока не нужен российский комплекс С-400 - РИА Новости, 06.03.2023

В Иране заявили, что Тегерану пока не нужен российский комплекс С-400

Иран пока не нуждается в российском зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) С-400, так как располагает своей отечественной разработкой – ЗРК Bavar-373, заявил в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:14

2023-03-06T12:14

2023-03-06T12:23

иран

тегеран (город)

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зрк с-300

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Иран пока не нуждается в российском зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) С-400, так как располагает своей отечественной разработкой – ЗРК Bavar-373, заявил в понедельник министр обороны Исламской республики Мохаммад-Реза Караи Аштияни, отметив, что при необходимости Тегеран может достать любое вооружение. "Что касается закупки оборонного комплекса С-400: Россия – одна из стран, с которыми у нас отношения на высоком уровне. При этом мы достигли самообеспечения в производстве оборонительного вооружения. Если будет необходимо достать вооружение, мы это сделаем, но пока, в данный момент, другого оружия не нужно", - приводит слова Аштияни агентство Tasnim. "Тем более сейчас многие страны добиваются нашего Bavar-373 (мобильный зенитный ракетный комплекс большой дальности, в Иране его сравнивают с российской С-300 - ред.)", - добавил он.

https://ria.ru/20230304/iran-1855420899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, тегеран (город), россия, зрк с-300, с-400 «триумф», в мире