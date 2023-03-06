В США рассказали, почему не все американцы хотят победы на Украине
Hill: часть американцев ставит национальные интересы США выше победы на Украине
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Некоторые американцы не хотят победы на Украине, потому что ставят государственные интересы США выше внешнеполитических, заявил обозреватель Hill Билл Шнайдер.
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"У американского политического истеблишмента обеих партий с 1947 года был консенсус в мнении о том, что у Соединенных Штатов есть не только национальные, но и международные интересы. Однако американский народ никогда полностью не верил в эту идею", — написал обозреватель.
По мнению автора статьи, эта тема стала особенно острой в период президентства Дональда Трампа, который заявил, что "будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам". Другими словами, "Америка прежде всего", отметил журналист.
Шнайдер добавил, что "неоизоляционистские взгляды Трампа" поддержали американцы, которые выступают против политики Джо Байдена по поддержке Украины.
Ранее Центр исследования общественных отношений NORC сообщил, что поддержка помощи Украине среди американцев упала с 60 процентов в мае 2022 года до 48 процентов в марте этого года.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.