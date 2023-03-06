https://ria.ru/20230306/interesy-1856045624.html

В США рассказали, почему не все американцы хотят победы на Украине

В США рассказали, почему не все американцы хотят победы на Украине - РИА Новости, 06.03.2023

В США рассказали, почему не все американцы хотят победы на Украине

Некоторые американцы не хотят победы на Украине, потому что ставят государственные интересы США выше внешнеполитических, заявил обозреватель Hill Билл Шнайдер. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T07:08

2023-03-06T07:08

2023-03-06T11:01

в мире

украина

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Некоторые американцы не хотят победы на Украине, потому что ставят государственные интересы США выше внешнеполитических, заявил обозреватель Hill Билл Шнайдер.По мнению автора статьи, эта тема стала особенно острой в период президентства Дональда Трампа, который заявил, что "будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам". Другими словами, "Америка прежде всего", отметил журналист.Шнайдер добавил, что "неоизоляционистские взгляды Трампа" поддержали американцы, которые выступают против политики Джо Байдена по поддержке Украины.Ранее Центр исследования общественных отношений NORC сообщил, что поддержка помощи Украине среди американцев упала с 60 процентов в мае 2022 года до 48 процентов в марте этого года.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230306/uyazvimost-1856039744.html

https://ria.ru/20230305/ovatsii-1855917930.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, нато