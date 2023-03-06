https://ria.ru/20230306/gruziya-1856068030.html

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте - РИА Новости, 06.03.2023

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Грузинские депутаты во время рассмотрения законопроекта об иностранных агентах устроили драку, кадры в прямом эфире показали местные телеканалы. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:24

2023-03-06T10:24

2023-03-06T12:10

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 6 мар — РИА Новости. Грузинские депутаты во время рассмотрения законопроекта об иностранных агентах устроили драку, кадры в прямом эфире показали местные телеканалы.Потасовку на заседании начали представитель парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционные депутаты. Затем драка продолжилась в холле.Кроме того, около стен парламента проходит митинг, участники которого выступают против принятия закона. На месте работает патрульная полиция, она окружила здание.Рассмотрение законопроекта началось на минувшей неделе на уровне комитета. Оно также сопровождалось акцией протеста. Противники закона считают, что это "русская версия" законодательства об иностранных агентах, которая отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз. Тогда на акции задержали 36 человек.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на рассмотрение парламента внесли депутаты от оппозиционного движения "Сила народа". Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", у которой парламентское большинство, сообщали, что намерены поддержать законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть.

https://ria.ru/20230303/gruziya-1855509650.html

https://ria.ru/20230211/gruziya-1851436868.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Потасовка в парламенте Грузии В Грузии депутаты парламента устроили небольшую потасовку во время рассмотрения законопроекта об иноагентах. 2023-03-06T10:24 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, саломе зурабишвили