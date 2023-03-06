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Со дна Волго-Каспийского канала поднимут 12 миллионов кубометров грунта - РИА Новости, 06.03.2023
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16:03 06.03.2023 (обновлено: 16:36 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/grunt-1856163916.html
Со дна Волго-Каспийского канала поднимут 12 миллионов кубометров грунта
Со дна Волго-Каспийского канала поднимут 12 миллионов кубометров грунта - РИА Новости, 06.03.2023
Со дна Волго-Каспийского канала поднимут 12 миллионов кубометров грунта
Строителям предстоит до конца текущего года поднять со дна Волго-Каспийского морского судоходного канала 12 миллионов кубометров грунта для завершения проекта... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:03
2023-03-06T16:36
экономика
технологии
астраханская область
россия
игорь бабушкин
владимир путин
андрей белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Строителям предстоит до конца текущего года поднять со дна Волго-Каспийского морского судоходного канала 12 миллионов кубометров грунта для завершения проекта по его углублению, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Данный вопрос рассматривался на заседании штаба по транспортно-логистическим коридорам, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В совещании принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "В 2022 году со дна канала поднято 5 миллионов кубических метров. В планах этого года провести масштабные работы, которые позволят эксплуатировать суда с осадкой 4,5 метра. Запланированный объем работ составляет 12 миллионов кубических метров", - говорится в сообщении. Благодаря углублению удастся снизить издержки судоходных компаний в связи с недогрузом и позволит транспортировать через терминалы Астраханской области современные суда с увеличенной вместимостью. Это позволит нарастить грузопоток в рамках транспортного коридора "Север-Юг". "Со слов Игоря Бабушкина, проводимые работы уже показывают свою эффективность. По итогам прошлого года рост грузооборота составил более 14%, в том числе за счет белорусского транзита", - отмечается в сообщении. Также от состояния канала зависит реализация проекта портовой особой экономической зоны, созданной в Астраханской области по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время ведется проектирование и строительство объектов инфраструктуры, на создание которых из федерального бюджета уже выделено 2,5 миллиарда рублей. В конце прошлого года Путин поручил правительству обеспечить проходную осадку Волго-Каспийского канала в 4,5 метра до 25 декабря 2023 года. Кроме того, еще в 2020 году президент поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны в морском порту Оля в Астраханской области – самом крупном российском торговом порте в Каспийском регионе. Срок исполнения данного поручения установлен 15 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20221213/rostovskaya-1838400492.html
https://ria.ru/20221213/investitsii-1838392479.html
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экономика, технологии, астраханская область, россия, игорь бабушкин, владимир путин, андрей белоусов, ростов-на-дону, ростовская область
Экономика, Технологии, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Со дна Волго-Каспийского канала поднимут 12 миллионов кубометров грунта

Строителям надо поднять со дна Волго-Каспийского канала 12 миллионов кубометров грунта

© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкВолго-Каспийский морской судоходный канал.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Марк Редькин
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Волго-Каспийский морской судоходный канал.. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Строителям предстоит до конца текущего года поднять со дна Волго-Каспийского морского судоходного канала 12 миллионов кубометров грунта для завершения проекта по его углублению, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Данный вопрос рассматривался на заседании штаба по транспортно-логистическим коридорам, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В совещании принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"В 2022 году со дна канала поднято 5 миллионов кубических метров. В планах этого года провести масштабные работы, которые позволят эксплуатировать суда с осадкой 4,5 метра. Запланированный объем работ составляет 12 миллионов кубических метров", - говорится в сообщении.
Благодаря углублению удастся снизить издержки судоходных компаний в связи с недогрузом и позволит транспортировать через терминалы Астраханской области современные суда с увеличенной вместимостью. Это позволит нарастить грузопоток в рамках транспортного коридора "Север-Юг".
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"Со слов Игоря Бабушкина, проводимые работы уже показывают свою эффективность. По итогам прошлого года рост грузооборота составил более 14%, в том числе за счет белорусского транзита", - отмечается в сообщении.
Также от состояния канала зависит реализация проекта портовой особой экономической зоны, созданной в Астраханской области по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время ведется проектирование и строительство объектов инфраструктуры, на создание которых из федерального бюджета уже выделено 2,5 миллиарда рублей.
В конце прошлого года Путин поручил правительству обеспечить проходную осадку Волго-Каспийского канала в 4,5 метра до 25 декабря 2023 года. Кроме того, еще в 2020 году президент поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны в морском порту Оля в Астраханской области – самом крупном российском торговом порте в Каспийском регионе. Срок исполнения данного поручения установлен 15 ноября 2023 года.

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ЭкономикаТехнологииАстраханская областьРоссияИгорь БабушкинВладимир ПутинАндрей БелоусовРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
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