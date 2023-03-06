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Эндокринолог объяснила, почему у мужчин может расти грудь
Эндокринолог объяснила, почему у мужчин может расти грудь - РИА Новости, 06.03.2023
Эндокринолог объяснила, почему у мужчин может расти грудь
Употребление алкоголя негативно сказывается не только на здоровье человека, но и на его внешности. В частности, у мужчины может вырасти грудь, предупредила в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T02:15
2023-03-06T02:15
2023-03-06T02:15
общество
россия
зухра павлова
здоровье
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Употребление алкоголя негативно сказывается не только на здоровье человека, но и на его внешности. В частности, у мужчины может вырасти грудь, предупредила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.Мужской гормон тестостерон может трансформироваться в женский гормон эстрадиол под влиянием определенного фермента, активность которого повышается при регулярном употреблении спиртных напитков, сказала она.Особенно пагубно на внешности мужчины может отразиться пристрастие к пиву, считает она."Часто можно увидеть, что у мужчины, злоупотребляющего, допустим, пивом, не просто пивной живот, у него над этим животом еще и грудь довольно увесистая. Это бывает в том числе из-за избыточной ароматизации (преобразования тестостерона в эстрадиол, — ред.), а пивные производные еще и содержат эстрогеноподобные вещества", — объяснила Павлова.Эндокринолог не рекомендует также закусывать коньяк шоколадом.Преобразование тестостерона в эстрадиол происходит в жировой ткани, поэтому ее избыток увеличивает риск нарушения гормонального фона, добавила врач. Стрессы, по ее словам, тоже могут усугублять последствия употребления алкоголя."Главное, чтобы у мужчины не было избыточно развитой жировой ткани, потому что ароматизация, превращение тестостерона в эстрадиол, происходит именно в жировой ткани. Это как пламя, которое можно тушить, а можно подбрасывать дров. Дровами являются алкоголь, шоколад, стрессы", — подчеркнула Павлова.Переход к трезвому образу жизни приведет к восстановлению гормонального фона, если он изменился из-за регулярного употребления спиртных напитков, уверена врач."Если печень не повреждена так, что развился цирроз, при отказе от алкоголя гормональный фон восстановится сам по себе", — заключила Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.
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https://ria.ru/20221130/gormonalnyy_sboy-1835393617.html
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общество, россия, зухра павлова, здоровье
Общество, Россия, Зухра Павлова, Здоровье
Эндокринолог объяснила, почему у мужчин может расти грудь
Эндокринолог Павлова заявила о риске роста груди у мужчин из-за употребления алкоголя
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Употребление алкоголя негативно сказывается не только на здоровье человека, но и на его внешности. В частности, у мужчины может вырасти грудь, предупредила в интервью
радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Мужской гормон тестостерон может трансформироваться в женский гормон эстрадиол под влиянием определенного фермента, активность которого повышается при регулярном употреблении спиртных напитков, сказала она.
«
"Все алкогольные продукты повышают активность фермента, который конвертирует мужской гормон тестостерон в женский гормон эстрадиол, как у мужчин, так и у женщин. Этот фермент называется ароматаза", — уточнила Павлова
.
Особенно пагубно на внешности мужчины может отразиться пристрастие к пиву, считает она.
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"Часто можно увидеть, что у мужчины, злоупотребляющего, допустим, пивом, не просто пивной живот, у него над этим животом еще и грудь довольно увесистая. Это бывает в том числе из-за избыточной ароматизации (преобразования тестостерона в эстрадиол, — ред.), а пивные производные еще и содержат эстрогеноподобные вещества", — объяснила Павлова.
Эндокринолог не рекомендует также закусывать коньяк шоколадом.
«
"Если человек любит пить коньяк и закусывать шоколадом, активность ароматазы дополнительно повышается, потому что шоколад тоже влияет на это. В результате грудь может увеличиться", — отметила Павлова.
Преобразование тестостерона в эстрадиол происходит в жировой ткани, поэтому ее избыток увеличивает риск нарушения гормонального фона, добавила врач. Стрессы, по ее словам, тоже могут усугублять последствия употребления алкоголя.
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"Главное, чтобы у мужчины не было избыточно развитой жировой ткани, потому что ароматизация, превращение тестостерона в эстрадиол, происходит именно в жировой ткани. Это как пламя, которое можно тушить, а можно подбрасывать дров. Дровами являются алкоголь, шоколад, стрессы", — подчеркнула Павлова.
Переход к трезвому образу жизни приведет к восстановлению гормонального фона, если он изменился из-за регулярного употребления спиртных напитков, уверена врач.
"Если печень не повреждена так, что развился цирроз, при отказе от алкоголя гормональный фон восстановится сам по себе", — заключила Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.
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