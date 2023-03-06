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В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу - РИА Новости, 06.03.2023
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22:16 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/gaz-1856248454.html
В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу
В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу - РИА Новости, 06.03.2023
В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу
У США есть три пути поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, новые партнерства по существующей инфраструктуре и отправка СПГ, заявил... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T22:16
2023-03-06T22:16
экономика
сша
европа
хьюстон
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ХЬЮСТОН, 6 мар - РИА Новости. У США есть три пути поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, новые партнерства по существующей инфраструктуре и отправка СПГ, заявил председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт. "У нас есть три опции. Одна - это трубопровод, который обсуждался многими странами, (будет стоить - ред.) миллиарды долларов капиталовложений и очень сложен", - заявил он в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. По словам Вирта, второй путь - это задействование действующей инфраструктуры. "Мы не являемся партнерами в этих производственных мощностях", - отметил он. Третья возможность, на которую указал глава Chevron - это поставки СПГ морским путем по Средиземному морю.
https://ria.ru/20230306/gaz-1856247355.html
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экономика, сша, европа, хьюстон, chevron
Экономика, США, Европа, Хьюстон, Chevron
В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу

Глава Chevron Вирт назвал три пути поставок газа из США в Европу, включая газопровод и СПГ

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН, 6 мар - РИА Новости. У США есть три пути поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, новые партнерства по существующей инфраструктуре и отправка СПГ, заявил председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт.
"У нас есть три опции. Одна - это трубопровод, который обсуждался многими странами, (будет стоить - ред.) миллиарды долларов капиталовложений и очень сложен", - заявил он в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
По словам Вирта, второй путь - это задействование действующей инфраструктуры. "Мы не являемся партнерами в этих производственных мощностях", - отметил он.
Третья возможность, на которую указал глава Chevron - это поставки СПГ морским путем по Средиземному морю.
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ЭкономикаСШАЕвропаХьюстонChevron
 
 
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