https://ria.ru/20230306/gaz-1856248454.html
В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу
В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу - РИА Новости, 06.03.2023
В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу
У США есть три пути поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, новые партнерства по существующей инфраструктуре и отправка СПГ, заявил... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T22:16
2023-03-06T22:16
2023-03-06T22:16
экономика
сша
европа
хьюстон
chevron
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ХЬЮСТОН, 6 мар - РИА Новости. У США есть три пути поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, новые партнерства по существующей инфраструктуре и отправка СПГ, заявил председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт. "У нас есть три опции. Одна - это трубопровод, который обсуждался многими странами, (будет стоить - ред.) миллиарды долларов капиталовложений и очень сложен", - заявил он в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. По словам Вирта, второй путь - это задействование действующей инфраструктуры. "Мы не являемся партнерами в этих производственных мощностях", - отметил он. Третья возможность, на которую указал глава Chevron - это поставки СПГ морским путем по Средиземному морю.
https://ria.ru/20230306/gaz-1856247355.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, европа, хьюстон, chevron
Экономика, США, Европа, Хьюстон, Chevron
В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу
Глава Chevron Вирт назвал три пути поставок газа из США в Европу, включая газопровод и СПГ