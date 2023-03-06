https://ria.ru/20230306/gaz-1856248454.html

В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу

В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу - РИА Новости, 06.03.2023

В Chevron назвали три пути поставок газа из США в Европу

У США есть три пути поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, новые партнерства по существующей инфраструктуре и отправка СПГ, заявил... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T22:16

2023-03-06T22:16

2023-03-06T22:16

экономика

сша

европа

хьюстон

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ХЬЮСТОН, 6 мар - РИА Новости. У США есть три пути поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, новые партнерства по существующей инфраструктуре и отправка СПГ, заявил председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт. "У нас есть три опции. Одна - это трубопровод, который обсуждался многими странами, (будет стоить - ред.) миллиарды долларов капиталовложений и очень сложен", - заявил он в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. По словам Вирта, второй путь - это задействование действующей инфраструктуры. "Мы не являемся партнерами в этих производственных мощностях", - отметил он. Третья возможность, на которую указал глава Chevron - это поставки СПГ морским путем по Средиземному морю.

https://ria.ru/20230306/gaz-1856247355.html

сша

европа

хьюстон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, европа, хьюстон, chevron