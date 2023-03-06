https://ria.ru/20230306/gaz-1856244638.html

В Chevron оценили перспективы возобновления поставок российского газа в ЕС

В Chevron оценили перспективы возобновления поставок российского газа в ЕС - РИА Новости, 06.03.2023

В Chevron оценили перспективы возобновления поставок российского газа в ЕС

Страны Европы не демонстрируют стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах, заявил в понедельник глава американской нефтегазовой... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T21:47

2023-03-06T21:47

2023-03-06T21:47

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ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Страны Европы не демонстрируют стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах, заявил в понедельник глава американской нефтегазовой корпорации Chevron Майкл Вирт. Таким образом, он прокомментировал вопрос энергетической зависимости европейских стран от российского газа и перспективы возобновления поставок в контексте спецоперации РФ на Украине.

https://ria.ru/20230305/gas-1856000816.html

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экономика, chevron , европа, россия, в мире, сша