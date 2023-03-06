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В Chevron оценили перспективы возобновления поставок российского газа в ЕС - РИА Новости, 06.03.2023
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21:47 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/gaz-1856244638.html
В Chevron оценили перспективы возобновления поставок российского газа в ЕС
В Chevron оценили перспективы возобновления поставок российского газа в ЕС - РИА Новости, 06.03.2023
В Chevron оценили перспективы возобновления поставок российского газа в ЕС
Страны Европы не демонстрируют стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах, заявил в понедельник глава американской нефтегазовой... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T21:47
2023-03-06T21:47
экономика
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ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Страны Европы не демонстрируют стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах, заявил в понедельник глава американской нефтегазовой корпорации Chevron Майкл Вирт. Таким образом, он прокомментировал вопрос энергетической зависимости европейских стран от российского газа и перспективы возобновления поставок в контексте спецоперации РФ на Украине.
https://ria.ru/20230305/gas-1856000816.html
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экономика, chevron , европа, россия, в мире, сша
Экономика, Chevron , Европа, Россия, В мире, США
В Chevron оценили перспективы возобновления поставок российского газа в ЕС

В Chevron не видят намерений Европы вернуться к импорту российского газа в прежних объемах

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Страны Европы не демонстрируют стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах, заявил в понедельник глава американской нефтегазовой корпорации Chevron Майкл Вирт.
«
"На сегодняшний день чрезмерная зависимость от поставок российского газа очевидна. И я считаю, что европейцы не демонстрируют желания возвращаться к такому положению вещей", - сказал Вирт в ходе пленарного выступления в рамках стартовавшей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Таким образом, он прокомментировал вопрос энергетической зависимости европейских стран от российского газа и перспективы возобновления поставок в контексте спецоперации РФ на Украине.
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