https://ria.ru/20230306/gaz-1856067589.html
В Волгоградской области шесть человек отравились газом
В Волгоградской области шесть человек отравились газом - РИА Новости, 06.03.2023
В Волгоградской области шесть человек отравились газом
Пятеро детей и один взрослый оказались в больнице из-за отравления газом, утечка которого произошла в многоквартирном доме в Волжском Волгоградской области,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:22
2023-03-06T10:22
2023-03-06T10:22
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ВОЛГОГРАД, 6 мар - РИА Новости. Пятеро детей и один взрослый оказались в больнице из-за отравления газом, утечка которого произошла в многоквартирном доме в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. Как сообщили РИА Новости в мэрии Волжского, накануне вечером жильцы пятиэтажного дома по улице Луганская почувствовали резкий запах газа, на место приехали экстренные службы и эвакуировали людей. По словам собеседника агентства, после проверки жители вернулись в свои квартиры, однако несколько человек пострадали, в том числе пятеро детей, которые были доставлены в больницу Волгограда. "В отделение токсикологии ГКБ СМП №25 госпитализированы шесть пострадавших. Женщина 1993 года рождения, состояние относительно удовлетворительное, дети - 2006, 2009, 2010, 2014 годов рождения - состояние средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения. По информации прокуратуры Волгоградской области, предварительная причина произошедшего - "нарушение технологического цикла при использовании индивидуального газового оборудования", утечки газа обнаружено не было. Надзорное ведомство проводит проверку.
https://ria.ru/20230306/kipyatok-1856049116.html
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происшествия, волжский, волгоградская область, волгоград, россия
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Волгоград, Россия
В Волгоградской области шесть человек отравились газом
В Волжском женщина и пятеро детей оказались в больнице из-за отравления газом
ВОЛГОГРАД, 6 мар - РИА Новости.
Пятеро детей и один взрослый оказались в больнице из-за отравления газом, утечка которого произошла в многоквартирном доме в Волжском Волгоградской области
, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
Как сообщили РИА Новости в мэрии Волжского, накануне вечером жильцы пятиэтажного дома по улице Луганская почувствовали резкий запах газа, на место приехали экстренные службы и эвакуировали людей. По словам собеседника агентства, после проверки жители вернулись в свои квартиры, однако несколько человек пострадали, в том числе пятеро детей, которые были доставлены в больницу Волгограда.
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"В отделение токсикологии ГКБ СМП №25 госпитализированы шесть пострадавших. Женщина 1993 года рождения, состояние относительно удовлетворительное, дети - 2006, 2009, 2010, 2014 годов рождения - состояние средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения.
По информации прокуратуры Волгоградской области, предварительная причина произошедшего - "нарушение технологического цикла при использовании индивидуального газового оборудования", утечки газа обнаружено не было. Надзорное ведомство проводит проверку.
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