https://ria.ru/20230306/gaz-1856067589.html

В Волгоградской области шесть человек отравились газом

В Волгоградской области шесть человек отравились газом - РИА Новости, 06.03.2023

В Волгоградской области шесть человек отравились газом

Пятеро детей и один взрослый оказались в больнице из-за отравления газом, утечка которого произошла в многоквартирном доме в Волжском Волгоградской области,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:22

2023-03-06T10:22

2023-03-06T10:22

происшествия

волжский

волгоградская область

волгоград

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

ВОЛГОГРАД, 6 мар - РИА Новости. Пятеро детей и один взрослый оказались в больнице из-за отравления газом, утечка которого произошла в многоквартирном доме в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. Как сообщили РИА Новости в мэрии Волжского, накануне вечером жильцы пятиэтажного дома по улице Луганская почувствовали резкий запах газа, на место приехали экстренные службы и эвакуировали людей. По словам собеседника агентства, после проверки жители вернулись в свои квартиры, однако несколько человек пострадали, в том числе пятеро детей, которые были доставлены в больницу Волгограда. "В отделение токсикологии ГКБ СМП №25 госпитализированы шесть пострадавших. Женщина 1993 года рождения, состояние относительно удовлетворительное, дети - 2006, 2009, 2010, 2014 годов рождения - состояние средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения. По информации прокуратуры Волгоградской области, предварительная причина произошедшего - "нарушение технологического цикла при использовании индивидуального газового оборудования", утечки газа обнаружено не было. Надзорное ведомство проводит проверку.

https://ria.ru/20230306/kipyatok-1856049116.html

https://ria.ru/20230228/pech-1854803395.html

волжский

волгоградская область

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волжский, волгоградская область, волгоград, россия