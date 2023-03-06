https://ria.ru/20230306/fnb-1856222217.html

Минфин в феврале продал 7,4 миллиарда юаней и 12 тонн золота из ФНБ

Минфин в феврале продал 7,4 миллиарда юаней и 12 тонн золота из ФНБ - РИА Новости, 06.03.2023

Минфин в феврале продал 7,4 миллиарда юаней и 12 тонн золота из ФНБ

Минфин РФ в феврале 2023 года направил 131,725 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:47

2023-03-06T18:47

2023-03-06T18:47

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

фонд национального благосостояния россии

юань

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Минфин РФ в феврале 2023 года направил 131,725 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 7,378 миллиарда юаней и 12 тонн золота, говорится в материалах на сайте министерства. "В феврале 2023 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 7 378,0 миллиона китайских юаней и 12 032,4 килограмма золота в обезличенной форме была реализована за 131 725,4 миллиона рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", – говорится в сообщении. В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.

https://ria.ru/20230306/defitsit-1856185069.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии, юань