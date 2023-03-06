https://ria.ru/20230306/finansirovanie-1855637721.html

Малый и средний бизнес привлек 232 млрд рублей по программе ПСК в 2022 году

Малый и средний бизнес привлек 232 млрд рублей по программе ПСК в 2022 году - РИА Новости, 06.03.2023

Малый и средний бизнес привлек 232 млрд рублей по программе ПСК в 2022 году

Малый и средний бизнес в 2022 году привлек финансирование по программе стимулирования кредитования (ПСК) на общую сумму 232,3 миллиарда рублей, что в 2,3 раза... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:00

2023-03-06T10:00

2023-03-06T10:00

корпорация мсп

анатолий аксаков

экономика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Малый и средний бизнес в 2022 году привлек финансирование по программе стимулирования кредитования (ПСК) на общую сумму 232,3 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше показателя 2021 года, сообщает Корпорация МСП, являющаяся оператором программы совместно с Банком России.Число предпринимателей, получивших финансирование по программе, в 2022 году также увеличилось более, чем вдвое – до 6,5 тысяч с 3 тысяч годом ранее.Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, из общего объема средств, привлеченных предпринимателями в рамках ПСК, более 80% пришлось на малый и микробизнес."Одна из задач стратегии развития Корпорации МСП – увеличение количества получателей поддержки, в том числе финансовой. В 2022 году в два с лишним раза больше предпринимателей смогли привлечь финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования. Также мы реализуем специальные отраслевые программы, например, для высокотехнологичных компаний, промышленности и туризма", – отметил Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.Как отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута, антикризисные программы, включая ПСК, обеспечили в 2022 году рост кредитования субъектов МСП."Мы несколько раз донастраивали программу, понимая, что предпринимателям нужны были во многом оборотные деньги. В 2023 году в большей степени фокус будет сделан на инвестиционных кредитах компаниям, способствующих структурной трансформации экономики. Для этого вместе с правительством мы запустили комбинированную программу, по которой бизнес из приоритетных отраслей может пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по очень льготной ставке – от 2,5 до 4%. Лимит выдач по этой программе определен в размере 100 миллиардов рублей", – сообщил Мамута.Наиболее активно в рамках ПСК привлекали финансирование компании из сферы торговли (63,4 миллиарда рублей или 27% от общего объема), обрабатывающие предприятия (57,5 миллиарда или 25%), компании, проводящие операции с недвижимостью (40,3 миллиарда или 17%), представители сферы транспортировки и хранения (26,5 миллиарда или 11%), а также занятые в строительстве (10 миллиардов рублей или 4%).Среди регионов по объему полученного финансирования лидируют Москва (более 32 миллиарда рублей), Московская область (18,8 миллиарда), Санкт-Петербург (13,6 миллиарда), Нижегородская область (10 миллиардов) и Республика Татарстан (9,9 миллиарда). В первую десятку также Новосибирская область, Краснодарский край, Свердловская область, Пермский край и Республика Башкортостан."Благодаря льготной программе кредитования субъектов МСП, реализуемой Банком России и Корпорацией МСП, удалось поддержать наиболее важные отрасли, в которых заняты миллионы наших граждан. Доступные заемные средства помогли им справиться с беспрецедентным санкционным давлением, закрытием привычных рынков сбыта, изменением курсов валют и другими вызовами", – сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, слова которого приводятся на сайте КМСП.Помимо ПСК, предприниматели могут получить финансирование еще по трем льготным программам кредитования в рамках нацпроекта малого и среднего предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова: "1764", программа для инновационных компаний под 3% годовых и комбинированная программа инвесткредитования МСП под 2,5-4%, оператором которой выступает Корпорация МСП.

https://ria.ru/20230214/investkreditovanie-1851876592.html

https://ria.ru/20230216/poruchitelstvo-1852328540.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, анатолий аксаков, экономика