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Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара - РИА Новости, 06.03.2023
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16:11 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/feyk-1856167667.html
Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара
Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара - РИА Новости, 06.03.2023
Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара
Жители ряда населенных пунктов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара, информирует региональный оперштаб. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:11
2023-03-06T16:11
происшествия
технологии
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара, информирует региональный оперштаб. "Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного авиаудара. Это – фейк!" - говорится в Telegram-канале оперштаба. Власти рекомендуют жителям доверять только информации с официальных ресурсов. В конце февраля, по данным пресс-службы МЧС РФ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах России в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Из-за этого в минувший вторник власти Кубани сообщили об отмене проверки систем оповещения, запланированной в регионе.
https://ria.ru/20230222/feyk-1853617223.html
краснодарский край
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происшествия, технологии, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Технологии, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара

Жители Краснодарского края получили в соцсетях фейковые сообщения об угрозе авиаудара

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар после сильного снегопада
Вид на город Краснодар после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Краснодар после сильного снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара, информирует региональный оперштаб.
"Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного авиаудара. Это – фейк!" - говорится в Telegram-канале оперштаба. Власти рекомендуют жителям доверять только информации с официальных ресурсов.
В конце февраля, по данным пресс-службы МЧС РФ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах России в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Из-за этого в минувший вторник власти Кубани сообщили об отмене проверки систем оповещения, запланированной в регионе.
Автомобиль МЧС - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара
22 февраля, 09:50
 
ПроисшествияТехнологииКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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