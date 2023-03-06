https://ria.ru/20230306/feyk-1856167667.html

Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара

Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара - РИА Новости, 06.03.2023

Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара

Жители ряда населенных пунктов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара, информирует региональный оперштаб. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:11

2023-03-06T16:11

2023-03-06T16:11

происшествия

технологии

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара, информирует региональный оперштаб. "Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного авиаудара. Это – фейк!" - говорится в Telegram-канале оперштаба. Власти рекомендуют жителям доверять только информации с официальных ресурсов. В конце февраля, по данным пресс-службы МЧС РФ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах России в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Из-за этого в минувший вторник власти Кубани сообщили об отмене проверки систем оповещения, запланированной в регионе.

https://ria.ru/20230222/feyk-1853617223.html

краснодарский край

россия

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Кирилл Волков

происшествия, технологии, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)