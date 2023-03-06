https://ria.ru/20230306/feyk-1856167667.html
Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара
Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара - РИА Новости, 06.03.2023
Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара
Жители ряда населенных пунктов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара, информирует региональный оперштаб. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:11
2023-03-06T16:11
2023-03-06T16:11
происшествия
технологии
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852489330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d864eee1dc572cea75b08543d71ba1f.jpg
КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Краснодарского края получили в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара, информирует региональный оперштаб. "Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного авиаудара. Это – фейк!" - говорится в Telegram-канале оперштаба. Власти рекомендуют жителям доверять только информации с официальных ресурсов. В конце февраля, по данным пресс-службы МЧС РФ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах России в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Из-за этого в минувший вторник власти Кубани сообщили об отмене проверки систем оповещения, запланированной в регионе.
https://ria.ru/20230222/feyk-1853617223.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852489330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3e7aa56c476d4d44ff7b3ec459b1130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Технологии, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителям Кубани пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара
Жители Краснодарского края получили в соцсетях фейковые сообщения об угрозе авиаудара