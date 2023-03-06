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Партия премьера Каллас вышла в лидеры на выборах в Эстонии
Партия премьера Каллас вышла в лидеры на выборах в Эстонии - РИА Новости, 06.03.2023
Партия премьера Каллас вышла в лидеры на выборах в Эстонии
Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас вышла в лидеры на парламентских выборах в Эстонии после оглашения результатов электронного... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T00:52
2023-03-06T00:52
2023-03-06T00:55
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кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас вышла в лидеры на парламентских выборах в Эстонии после оглашения результатов электронного голосования, сообщила в воскресенье республиканская избирательная комиссия. "По последним данным, Реформистская партия набирает 31,9% голосов на выборах в парламент Эстонии, значительно опережая идущую на втором месте Консервативную народную партию Эстонии (EKRE). На третьем месте - Центристская партия", - говорится в сообщении. До оглашения результатов электронного голосования реформисты уступали EKRE примерно 5%. По данным избирательной комиссии, на парламентских выборах впервые большинство избирателей проголосовало через интернет, а не на избирательных участках. На выборах, по предварительным данным, проголосовали 63,7% избирателей. Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта. Было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5-процентный избирательный барьер.
https://ria.ru/20230305/vybory-1855561411.html
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в мире, эстония, кая каллас
В мире, Эстония, Кая Каллас
Партия премьера Каллас вышла в лидеры на выборах в Эстонии
Партия премьера Каи Каллас вышла в лидеры на парламентских выборах в Эстонии
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас вышла в лидеры на парламентских выборах в Эстонии после оглашения результатов электронного голосования, сообщила в воскресенье республиканская избирательная комиссия.
"По последним данным, Реформистская партия набирает 31,9% голосов на выборах в парламент Эстонии, значительно опережая идущую на втором месте Консервативную народную партию Эстонии (EKRE). На третьем месте - Центристская партия", - говорится в сообщении. До оглашения результатов электронного голосования реформисты уступали EKRE примерно 5%.
Процедура выборов в парламент Эстонии
По данным избирательной комиссии, на парламентских выборах впервые большинство избирателей проголосовало через интернет, а не на избирательных участках. На выборах, по предварительным данным, проголосовали 63,7% избирателей.
Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта. Было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5-процентный избирательный барьер.
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