https://ria.ru/20230306/equinor-1856251051.html

В Equinor оценили возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС

В Equinor оценили возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС - РИА Новости, 06.03.2023

В Equinor оценили возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС

Норвегия не в состоянии полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке, заявил РИА Новости старший вице-президент норвежской нефтегазовой... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T22:44

2023-03-06T22:44

2023-03-06T22:44

экономика

норвегия

евросоюз

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ХЬЮСТОН (США), 6 мар - РИА Новости. Норвегия не в состоянии полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке, заявил РИА Новости старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853836276.html

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экономика, норвегия, евросоюз, россия, в мире