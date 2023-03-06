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В Equinor оценили возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС - РИА Новости, 06.03.2023
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22:44 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/equinor-1856251051.html
В Equinor оценили возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС
В Equinor оценили возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС - РИА Новости, 06.03.2023
В Equinor оценили возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС
Норвегия не в состоянии полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке, заявил РИА Новости старший вице-президент норвежской нефтегазовой... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T22:44
2023-03-06T22:44
экономика
норвегия
евросоюз
россия
в мире
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ХЬЮСТОН (США), 6 мар - РИА Новости. Норвегия не в состоянии полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке, заявил РИА Новости старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853836276.html
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экономика, норвегия, евросоюз, россия, в мире
Экономика, Норвегия, Евросоюз, Россия, В мире
В Equinor оценили возможность Норвегии заместить Россию на энергорынке ЕС

В Equinor опровергли возможность Норвегии занять место России на европейском энергорынке

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 6 мар - РИА Новости. Норвегия не в состоянии полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке, заявил РИА Новости старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.
«
"Нет, вовсе нет", - сказал Варнесс, отвечая на вопрос, может ли Норвегия занять место России на европейском газовом рынке.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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