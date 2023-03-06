https://ria.ru/20230306/elektroseti-1856241962.html

"Россети" начнут работу в Херсонской области с апреля

"Россети" начнут работу в Херсонской области с апреля - РИА Новости, 06.03.2023

"Россети" начнут работу в Херсонской области с апреля

Эксплуатация электросетей Херсонской области с апреля перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС), "Россети" начнут... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T21:04

2023-03-06T21:04

2023-03-06T22:24

экономика

херсонская область

россия

донецкая народная республика

евгений грабчак

россети

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эксплуатация электросетей Херсонской области с апреля перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС), "Россети" начнут работу в регионе 1 апреля, следует из сообщений Минэнерго РФ и администрации Херсонской области. "В Херсонской области: с 1 апреля эксплуатация электросетей классом напряжения 150 кВ и выше перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС)", - говорится в сообщении Минэнерго по итогам рабочей поездки замминистра энергетики Евгения Грабчака в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области."Россети" осуществляют передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электросети России."Область заинтересована в скорейшей интеграции в российскую энергосистему и начале полноценной работы в регионе российских компаний энергетики и ТЭК. Первой станет флагман российской энергетики компания "Россети". Работу в Херсонской области она начнет уже с 1 апреля", - говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале области.Минэнерго добавляет, что участники совещаний в трёх новых регионах России обсудили текущее состояние ТЭК, вопросы организации работы энергокомпаний в переходный период, а также программу социально-экономического развития этих субъектов до 2026 года, в том числе предложения по восстановлению и строительству объектов генерации, электросетевой и газовой инфраструктуры. Отдельно рассматривались вопросы газификации Херсонской области, в том числе газоснабжение Геническа и Генической агломерации путём строительства газопровода со стороны Республики Крым.Важными темами встречи в Мелитополе Запорожской области стали формирование эффективной системы эксплуатации электросетевого и газораспределительного хозяйства, организация сбытовой деятельности, восстановление и подготовка оборудования Запорожской ТЭС к вводу в работу, поставка светлых нефтепродуктов и обеспечение стабильного теплоснабжения потребителей Энергодара. В Мариуполе поднимались темы реализации утверждённой концепции оздоровления угольной отрасли, тарифного и налогового регулирования в сфере ТЭК, выстраивания цепочек поставки ресурсов из единых систем энерго- и газоснабжения, также сообщило ведомство.

https://ria.ru/20230306/regiony-1856103362.html

https://ria.ru/20230227/vetroelektrostantsiya-1854558872.html

херсонская область

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, херсонская область , россия, донецкая народная республика, евгений грабчак, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии)