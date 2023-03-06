"Россети" начнут работу в Херсонской области с апреля
Эксплуатация электросетей Херсонской области с апреля перейдет к "Россетям"
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эксплуатация электросетей Херсонской области с апреля перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС), "Россети" начнут работу в регионе 1 апреля, следует из сообщений Минэнерго РФ и администрации Херсонской области.
"В Херсонской области: с 1 апреля эксплуатация электросетей классом напряжения 150 кВ и выше перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС)", - говорится в сообщении Минэнерго по итогам рабочей поездки замминистра энергетики Евгения Грабчака в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.
"Россети" осуществляют передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электросети России.
"Область заинтересована в скорейшей интеграции в российскую энергосистему и начале полноценной работы в регионе российских компаний энергетики и ТЭК. Первой станет флагман российской энергетики компания "Россети". Работу в Херсонской области она начнет уже с 1 апреля", - говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале области.
Минэнерго добавляет, что участники совещаний в трёх новых регионах России обсудили текущее состояние ТЭК, вопросы организации работы энергокомпаний в переходный период, а также программу социально-экономического развития этих субъектов до 2026 года, в том числе предложения по восстановлению и строительству объектов генерации, электросетевой и газовой инфраструктуры. Отдельно рассматривались вопросы газификации Херсонской области, в том числе газоснабжение Геническа и Генической агломерации путём строительства газопровода со стороны Республики Крым.
Важными темами встречи в Мелитополе Запорожской области стали формирование эффективной системы эксплуатации электросетевого и газораспределительного хозяйства, организация сбытовой деятельности, восстановление и подготовка оборудования Запорожской ТЭС к вводу в работу, поставка светлых нефтепродуктов и обеспечение стабильного теплоснабжения потребителей Энергодара. В Мариуполе поднимались темы реализации утверждённой концепции оздоровления угольной отрасли, тарифного и налогового регулирования в сфере ТЭК, выстраивания цепочек поставки ресурсов из единых систем энерго- и газоснабжения, также сообщило ведомство.