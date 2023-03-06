Рейтинг@Mail.ru
"Россети" начнут работу в Херсонской области с апреля - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 06.03.2023 (обновлено: 22:24 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/elektroseti-1856241962.html
"Россети" начнут работу в Херсонской области с апреля
"Россети" начнут работу в Херсонской области с апреля - РИА Новости, 06.03.2023
"Россети" начнут работу в Херсонской области с апреля
Эксплуатация электросетей Херсонской области с апреля перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС), "Россети" начнут... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T21:04
2023-03-06T22:24
экономика
херсонская область
россия
донецкая народная республика
евгений грабчак
россети
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эксплуатация электросетей Херсонской области с апреля перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС), "Россети" начнут работу в регионе 1 апреля, следует из сообщений Минэнерго РФ и администрации Херсонской области. "В Херсонской области: с 1 апреля эксплуатация электросетей классом напряжения 150 кВ и выше перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС)", - говорится в сообщении Минэнерго по итогам рабочей поездки замминистра энергетики Евгения Грабчака в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области."Россети" осуществляют передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электросети России."Область заинтересована в скорейшей интеграции в российскую энергосистему и начале полноценной работы в регионе российских компаний энергетики и ТЭК. Первой станет флагман российской энергетики компания "Россети". Работу в Херсонской области она начнет уже с 1 апреля", - говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале области.Минэнерго добавляет, что участники совещаний в трёх новых регионах России обсудили текущее состояние ТЭК, вопросы организации работы энергокомпаний в переходный период, а также программу социально-экономического развития этих субъектов до 2026 года, в том числе предложения по восстановлению и строительству объектов генерации, электросетевой и газовой инфраструктуры. Отдельно рассматривались вопросы газификации Херсонской области, в том числе газоснабжение Геническа и Генической агломерации путём строительства газопровода со стороны Республики Крым.Важными темами встречи в Мелитополе Запорожской области стали формирование эффективной системы эксплуатации электросетевого и газораспределительного хозяйства, организация сбытовой деятельности, восстановление и подготовка оборудования Запорожской ТЭС к вводу в работу, поставка светлых нефтепродуктов и обеспечение стабильного теплоснабжения потребителей Энергодара. В Мариуполе поднимались темы реализации утверждённой концепции оздоровления угольной отрасли, тарифного и налогового регулирования в сфере ТЭК, выстраивания цепочек поставки ресурсов из единых систем энерго- и газоснабжения, также сообщило ведомство.
https://ria.ru/20230306/regiony-1856103362.html
https://ria.ru/20230227/vetroelektrostantsiya-1854558872.html
херсонская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, херсонская область , россия, донецкая народная республика, евгений грабчак, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Евгений Грабчак, Россети, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
"Россети" начнут работу в Херсонской области с апреля

Эксплуатация электросетей Херсонской области с апреля перейдет к "Россетям"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередач . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эксплуатация электросетей Херсонской области с апреля перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС), "Россети" начнут работу в регионе 1 апреля, следует из сообщений Минэнерго РФ и администрации Херсонской области.
"В Херсонской области: с 1 апреля эксплуатация электросетей классом напряжения 150 кВ и выше перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС)", - говорится в сообщении Минэнерго по итогам рабочей поездки замминистра энергетики Евгения Грабчака в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.
"Россети" осуществляют передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электросети России.
"Область заинтересована в скорейшей интеграции в российскую энергосистему и начале полноценной работы в регионе российских компаний энергетики и ТЭК. Первой станет флагман российской энергетики компания "Россети". Работу в Херсонской области она начнет уже с 1 апреля", - говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале области.
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Песков прокомментировал идею федерального округа из четырех новых регионов
Вчера, 12:32
Минэнерго добавляет, что участники совещаний в трёх новых регионах России обсудили текущее состояние ТЭК, вопросы организации работы энергокомпаний в переходный период, а также программу социально-экономического развития этих субъектов до 2026 года, в том числе предложения по восстановлению и строительству объектов генерации, электросетевой и газовой инфраструктуры. Отдельно рассматривались вопросы газификации Херсонской области, в том числе газоснабжение Геническа и Генической агломерации путём строительства газопровода со стороны Республики Крым.
Важными темами встречи в Мелитополе Запорожской области стали формирование эффективной системы эксплуатации электросетевого и газораспределительного хозяйства, организация сбытовой деятельности, восстановление и подготовка оборудования Запорожской ТЭС к вводу в работу, поставка светлых нефтепродуктов и обеспечение стабильного теплоснабжения потребителей Энергодара. В Мариуполе поднимались темы реализации утверждённой концепции оздоровления угольной отрасли, тарифного и налогового регулирования в сфере ТЭК, выстраивания цепочек поставки ресурсов из единых систем энерго- и газоснабжения, также сообщило ведомство.
Ветроэлектростанция - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Запорожской области запустят ветроэлектростанцию
27 февраля, 12:03
 
ЭкономикаХерсонская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ГрабчакРоссетиМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала