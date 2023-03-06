Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно

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"Этот вопрос намного опережает события. Потому что Москва объявила о приостановке своего участия в договоре, даже до этого, как мы обнаружили, Москва технически его не исполняла. До того, как говорить, что произойдет в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению, что соответствует интересам американцев, россиян и всего мира", - сказал Прайс на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости.