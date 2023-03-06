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Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно - РИА Новости, 06.03.2023
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23:19 06.03.2023 (обновлено: 23:31 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/dsnv-1856253461.html
Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно
Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно - РИА Новости, 06.03.2023
Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно
Разговор о продолжении ДСНВ после 2026 года несостоятелен при нынешней приостановке Россией своего участия в договоре, заявил официальный представитель госдепа... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T23:19
2023-03-06T23:31
россия
государственный департамент сша
договор снв-3
в мире
сша
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Разговор о продолжении ДСНВ после 2026 года несостоятелен при нынешней приостановке Россией своего участия в договоре, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.По его словам, Москва легко может вернуться к исполнению ДСНВ, для этого потребуется лишь разрешить инспекции.
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россия, государственный департамент сша, договор снв-3, в мире, сша, нед прайс
Россия, Государственный департамент США, Договор СНВ-3, В мире, США, Нед Прайс
Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно

Госдеп допустил продолжение ДСНВ после 2026 года при возвращении России к его исполнению

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Разговор о продолжении ДСНВ после 2026 года несостоятелен при нынешней приостановке Россией своего участия в договоре, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.
«
"Этот вопрос намного опережает события. Потому что Москва объявила о приостановке своего участия в договоре, даже до этого, как мы обнаружили, Москва технически его не исполняла. До того, как говорить, что произойдет в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению, что соответствует интересам американцев, россиян и всего мира", - сказал Прайс на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости.
По его словам, Москва легко может вернуться к исполнению ДСНВ, для этого потребуется лишь разрешить инспекции.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ
1 марта, 16:00
 
РоссияГосударственный департамент СШАДоговор СНВ-3В миреСШАНед Прайс
 
 
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