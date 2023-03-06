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Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно
Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно - РИА Новости, 06.03.2023
Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно
Разговор о продолжении ДСНВ после 2026 года несостоятелен при нынешней приостановке Россией своего участия в договоре, заявил официальный представитель госдепа... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T23:19
2023-03-06T23:19
2023-03-06T23:31
россия
государственный департамент сша
договор снв-3
в мире
сша
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Разговор о продолжении ДСНВ после 2026 года несостоятелен при нынешней приостановке Россией своего участия в договоре, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.По его словам, Москва легко может вернуться к исполнению ДСНВ, для этого потребуется лишь разрешить инспекции.
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россия, государственный департамент сша, договор снв-3, в мире, сша, нед прайс
Россия, Государственный департамент США, Договор СНВ-3, В мире, США, Нед Прайс
Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно
Госдеп допустил продолжение ДСНВ после 2026 года при возвращении России к его исполнению