https://ria.ru/20230306/dron-1856041957.html

Центр БПЛА в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе

Центр БПЛА в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе - РИА Новости, 06.03.2023

Центр БПЛА в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе

Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор с... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T05:07

2023-03-06T05:07

2023-03-06T08:51

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

донецк

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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Туран". "Ребята на симуляторе обучаются пилотированию FPV-дронов. Первым делом это дроны-камикадзе, барражирующие боеприпасы. И второе — это дроны, сбивающие чужие дроны", — рассказал инструктор. FPV-дроны (сокращение от First Person View — вид от первого лица) отличаются тем, что их управление идет с помощью видеосигнала, поступающего с беспилотника в режиме реального времени. Пилот, управляющий таким дроном, видит изображение, получаемое с камеры. По словам инструктора, если дрон-камикадзе атакует чужой беспилотник, происходит "выгодный размен", так как маленький FPV-дрон достаточно дешевый, а сбить он может дорогой дрон-разведчик. "Он может сбить любой мультироторный коптер любого размера, поломав ему лопасти. Таким образом, вы "поменяете" дешевый дрон на очень дорогой", — объяснил "Туран".В центре учат и работе на разведывательных БПЛА.Обучение в центре продолжается три недели — после симуляторов ученик начинает тренироваться на настоящем беспилотнике. "В мирное время говорили о 300 часах налета только на симуляторе, потом управление реальным дроном — еще столько же часов. Но, как мы видим, война ставит для нас другие задачи, другие цели, другие требования. И мы видим, что бойцы за три недели справляются с этой задачей, и уже уверенно пилотируют дроны", — добавил он.В центре имени Владимира Жоги проходят подготовку добровольцы и военные из числа мобилизованных. В учебном заведении подчеркивают, что спрос на пилотов сейчас большой, поэтому они нужны в разных воинских частях.

https://ria.ru/20230301/drony-1855140020.html

https://ria.ru/20230228/drony-1854746134.html

https://ria.ru/20230212/bpla-1851478080.html

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Подготовка пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников Инструктор республиканского центра БПЛА в Донецке рассказал РИА Новости, как готовят пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников. 2023-03-06T05:07 true PT1M47S

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безопасность, технологии, донецк