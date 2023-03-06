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Владимир Дробяк: ВС РФ получат маскировку-"трансформер" для Крайнего Севера

Владимир Дробяк: ВС РФ получат маскировку-"трансформер" для Крайнего Севера - РИА Новости, 06.03.2023

Владимир Дробяк: ВС РФ получат маскировку-"трансформер" для Крайнего Севера

Личный состав Вооруженных сил РФ существенно увеличился в результате прошедшей осенью 2022 года частичной мобилизации. В этой связи одной из критически важных... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:00

2023-03-06T11:00

2023-03-06T11:00

специальная военная операция на украине

интервью

россия

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технологии

вооруженные силы рф

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Личный состав Вооруженных сил РФ существенно увеличился в результате прошедшей осенью 2022 года частичной мобилизации. В этой связи одной из критически важных задач стало оснащение российской армии, в ряды которой вступило 300 тысяч человек, боевой экипировкой и средствами защиты. Гендиректор одного из ведущих предприятий отрасли – научно-производственной специальной фирмы "Штурм-снаряжение и экипировка" Владимир Дробяк рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о создании двухсторонней маскировки для Крайнего Севера, участии в проекте боевой экипировки солдата будущего "Легионер", а также о поисках решений, которые в будущем позволят сделать российских бойцов невидимыми для тепловизоров противника.– Владимир Александрович, каковы главные результаты работы вашей организации за ее 20-летнюю историю? Над какими перспективными проектами в сфере бронезащиты и маскировки военнослужащих работаете сегодня?– Действительно, мы работаем уже более 20 лет – с 2001 года, хотя само предприятие, где мы сейчас находимся, появилось гораздо раньше. В 1936 году в поселке Белоомут заработала кожгалантерейная фабрика, специализирующая на производстве "людского" снаряжения для Красной Армии, изделий из кожи для промышленности Советского союза. В лучшие времена ежегодно на предприятии изготавливалось до миллиона сумок-планшетов для командного состава Вооруженных сил СССР и всего Варшавского блока. В 90-е все пришло в упадок, фабрика несколько лет простаивала, пока новая команда не перезапустила работу как новое юридическое лицо – Научно-производственная специализированная фирма "Штурм-снаряжение и экипировка", значительно расширив ассортимент выпускаемой продукции. Основные направления работы предприятия – разработка и производство средств индивидуальной бронезащиты, специальной экипировки, тактического снаряжения и средств индивидуальной маскировки.Сегодня на снабжении российских силовых ведомств стоят четыре наших бронежилета, в том числе изделия для штурмовых подразделений. Есть наработки по более легким бронежилетам для скрытого ношения.При разработке бронежилетов перед нами стояла задача обеспечить оптимальную противоосколочную и противопульную защиту в легком классе и максимальную в более тяжелых бронежилетах, способных выдержать выстрел из длинноствольного оружия (снайперских винтовок с применением бронебойных патронов). За счет использования новых материалов нам удалось добиться хорошей противоосколочной защиты на площади до 80 дм2 при весе бронежилета от 1,8 до 3 килограммов без дополнительных бронеэлементов повышенной пулестойкости.Один из последних проектов предприятия – разработка комплекта универсальной боевой экипировки (рабочее наименование – "КУБ"). В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения. Работа над этим проектом продолжается.Создание унифицированной тактической одежды для нашей армии – действительно серьезный вопрос. Повседневная форма одежды, превратившаяся сегодня в одежду для боя, функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач. Удобно размещенные в карманах повседневной формы одежды телефоны, сигареты и прочие мелочи явно не являются предметами первой необходимости в ходе выполнения боевых задач военнослужащим, облеченным в средства индивидуальной защиты и снаряжение.– Над какими перспективными проектами в области маскировки военнослужащих сегодня работает "Штурм"?– Это действительно важнейшая часть нашей работы. Россия является крупнейшим в мире государством по территории, с широчайшим диапазоном природных зон и особеннымиклиматическими условиями в них. Создание единого маскировочного комплекта, обеспечивающего гарантируемое скрытие личного состава от средств обнаружения и поражения во всех ее природных зонах с одинаковой эффективностью, невозможно.Благодаря кропотливой совместной работе с нашими партнерами и друзьями из "Текстильной торговой компании" (Нижний Новгород) было найдено нестандартное решение. С 2014 года Комплект маскировочный двухсторонний (КМД) поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата "Ратник". Комплект имеет двухзональный окрас, с сохранением равноценной функциональности при вывороте на изнанку.На текущий момент нами разработано три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов. В этом году мы закончим работу по четвертому варианту маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в средней полосе. Впереди государственные испытания и постановка на снабжение.– Насколько вырос Гособоронзаказ для вашего предприятия в связи с проведением СВО? Пришлось ли вам нарастить штат сотрудников, перейти на трехсменный режим работы? Достаточно ли у вас компетентных работников, чтобы справиться с возросшей нагрузкой?– В 2022 году мы нарастили ежемесячный выпуск продукции по ГОЗ в несколько раз. Предприятие перешло на шестидневную рабочую неделю, часть наших подразделений действительно работает в три смены.Городок у нас маленький, просто так сюда квалифицированные специалисты переезжать не станут. Нам их действительно не хватает. Учиться здесь по нужным нам специальностям тоже негде. Когда-то в Белоомуте работало ПТУ, которое готовило швей, но, увы, давно закрылось. В итоге нам приходится брать людей и учить их непосредственно на потоке во время прохождения испытательного срока. Тем не менее за время СВО мы нарастили штат где-то на четверть. Сегодня у нас работают около 205 человек.– Однако в других предприятиях отрасли нам рассказывали о критической нехватке как композитных материалов для нужд армии, так и "обычных" сырьевых ресурсов….– Что касается композитов, согласен полностью, такая проблема сегодня действительно существует, но меры на государственном уровне принимаются, и первые результаты налицо.В обеспечении сырьем, материалами и комплектующими одежной группы мы столкнулись с другой ситуацией. Одномоментно у "ворот" предприятий сырьевого сектора выстроилась очередь заказчиков за однотипным сырьем и материалами одной номенклатуры, да еще и с увеличенным в разы объемом. Очевидно они к этому были не готовы.С материалами поставщиков дружественных стран тоже были большие вопросы по качеству, несоответствию заявленным характеристикам и параметрам соответствующим требованиям ГОЗ. Но к чести "сырьевиков" эту проблему они решили, и к концу сентября прошлого года они с поставленной задачей справились. Ритм поставки восстановлен. Более того, увеличение объема выпуска материалов не повлияло на его качество.– Какова ситуация с технической оснащенностью предприятия в свете с одновременным ростом ГОЗ и ужесточением санкций?– Действительно, вызовы, с которыми мы столкнулись из-за резкого роста заказа, заставили нас осуществить глубокую автоматизацию производства за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования.– Отечественного?– Нет, речь идет об импортном, но из стран вполне нам дружественных. После 24 февраля последние каналы закупки западного оборудования, даже невоенного назначения, для нас закрыты. Так, мы пытались приобрести итальянскую раскройную систему, но получили отказ в связи с тем, что являемся оборонным предприятием.– Как показали себя ваши средства защиты и маскировки в ходе СВО? Как учитывается вашими специалистами опыт, полученный за год спецоперации?– Обратная связь с военным ведомством и теми, кто непосредственно находится в зоне СВО, у нас есть. Отзывы из войск внимательно анализируем и при необходимости установленным порядком вносим изменения в конструкцию. Чаще всего предложения касаются эргономики средств бронезащиты, их технических и эксплуатационных характеристик.– Насколько надежно скрывает российских военнослужащих от противника ваша маскировка? Видят ли украинские военные наших бойцов, экипированных в ней, через тепловизор?– В тепловизоре точно видят. На текущий момент эта проблема как никогда актуальна. Снизить заметность фигуры человека в тепловом диапазоне излучения возможно, но только на короткий период времени, при стабильном температурном режиме окружающей среды, стандартных климатических условиях и без резкого суточного колебания этих параметров. Мы серьезно занимались этой темой на протяжении шести лет и даже получили довольно обнадеживающие результаты. Однако на завершающем этапе испытаний "невидимая" для тепловизора маскировка попала в крайне неблагоприятные условия, так называемые "температурно-погодные качели". Результат не оправдал ожиданий.– Каковы пути решения данной проблемы?– Требуются принципиально новые материалы. Пока мы их не получим, не сможем достичь нужного результата. Необходимо тесное взаимодействие науки и производства, консолидация усилий во всех смежных областях.– В чем будут заключаться особенности ваших перспективных средств бронезащиты и маскировки? Чем эта экипировка в принципе будет отличаться от "Ратника"?– Научно-исследовательская работа в этом направлении ведется. В нашей разработке экипировки следующего поколения основной упор будет сделан на более прочную интеграцию отдельных элементов защиты и маскировки в единый комплекс тактического снаряжения военнослужащего.– В каких выставках в наступившем году вы планируете участвовать? Какие новинки планируете продемонстрировать в том числе на форуме "Армия-2023"?– Дата проведения форума уже определена, но, откровенно говоря, сомневаюсь, что в этот раз мы будем среди участников. Это требует дополнительных затрат, а нам необходимо экономить бюджетные средства. Главное же в том, что нужно сконцентрироваться на выполнении более важных задач – обеспечить наших бойцов всем необходимым для достижения целей СВО.– Какие главные цели ставит для себя ваша организация на 2023 год?– Задач очень много, но главная – выполнение Государственного заказа по обеспечению личного состава Вооруженных сил России средствами индивидуальной бронезащиты, специальной экипировки, тактического снаряжения и средствами индивидуальной маскировки.

https://ria.ru/20230206/legioner-1849920266.html

https://ria.ru/20230206/ekipirovka-1849919990.html

https://ria.ru/20230110/ekipirovka-1843871483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, ссср, нижний новгород, безопасность, технологии, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)