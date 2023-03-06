Рейтинг@Mail.ru
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:05 06.03.2023 (обновлено: 17:56 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/devochka-1856190895.html
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку - РИА Новости, 06.03.2023
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку
Спасатели помогли освободить годовалую девочку, застрявшую в казане в Иваново, говорится на сайте областного управления по обеспечению защиты населения и... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:05
2023-03-06T17:56
хорошие новости
происшествия
иваново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856189878_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_28b6fa045d0ee04ee2a8bd369001570a.jpg
РЯЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости. Спасатели помогли освободить годовалую девочку, застрявшую в казане в Иваново, говорится на сайте областного управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности. Инцидент произошел в микрорайоне Рождественский. Сигнал о происшествии поступил в 10:52. На место выехала дежурная смена спасателей, в квартире также присутствовала бригада скорой медицинской помощи."Девочка находилась в алюминиевом казане. Как годовалый ребенок туда попал? Как говорится, история умалчивает. Мы попробовали ее оттуда извлечь, но, увы, безуспешно. Тогда было принято решение огородить ребенка циновкой и, постоянно охлаждая, распилить болгаркой посуду", — приводятся в сообщении слова старшего смены Ивана Панасенко. Отмечается, что на извлечение ребенка ушло не менее 15 минут.
https://ria.ru/20210203/devochka-1595894731.html
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856189878_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_9bfd8fed7f70d42bb8a1ccddc0ddc82f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иваново
Хорошие новости, Происшествия, Иваново
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку

В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане годовалую девочку

© Фото : Управление по обеспечению ЗН и ПБСпасатели помогают освободить годовалую девочку, которая застряла в казане в Иваново
Спасатели помогают освободить годовалую девочку, которая застряла в казане в Иваново - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Управление по обеспечению ЗН и ПБ
Спасатели помогают освободить годовалую девочку, которая застряла в казане в Иваново
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости. Спасатели помогли освободить годовалую девочку, застрявшую в казане в Иваново, говорится на сайте областного управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности.
Инцидент произошел в микрорайоне Рождественский. Сигнал о происшествии поступил в 10:52. На место выехала дежурная смена спасателей, в квартире также присутствовала бригада скорой медицинской помощи.
"Девочка находилась в алюминиевом казане. Как годовалый ребенок туда попал? Как говорится, история умалчивает. Мы попробовали ее оттуда извлечь, но, увы, безуспешно. Тогда было принято решение огородить ребенка циновкой и, постоянно охлаждая, распилить болгаркой посуду", — приводятся в сообщении слова старшего смены Ивана Панасенко.
Отмечается, что на извлечение ребенка ушло не менее 15 минут.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
В Подмосковье спасли проглотившую свисток четырехлетнюю девочку
3 февраля 2021, 17:20
 
Хорошие новостиПроисшествияИваново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала