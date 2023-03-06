https://ria.ru/20230306/devochka-1856190895.html
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку - РИА Новости, 06.03.2023
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку
Спасатели помогли освободить годовалую девочку, застрявшую в казане в Иваново, говорится на сайте областного управления по обеспечению защиты населения и... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:05
2023-03-06T17:05
2023-03-06T17:56
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иваново
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РЯЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости. Спасатели помогли освободить годовалую девочку, застрявшую в казане в Иваново, говорится на сайте областного управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности. Инцидент произошел в микрорайоне Рождественский. Сигнал о происшествии поступил в 10:52. На место выехала дежурная смена спасателей, в квартире также присутствовала бригада скорой медицинской помощи."Девочка находилась в алюминиевом казане. Как годовалый ребенок туда попал? Как говорится, история умалчивает. Мы попробовали ее оттуда извлечь, но, увы, безуспешно. Тогда было принято решение огородить ребенка циновкой и, постоянно охлаждая, распилить болгаркой посуду", — приводятся в сообщении слова старшего смены Ивана Панасенко. Отмечается, что на извлечение ребенка ушло не менее 15 минут.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иваново
Хорошие новости, Происшествия, Иваново
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку
В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане годовалую девочку
РЯЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости.
Спасатели помогли освободить годовалую девочку, застрявшую в казане в Иваново, говорится на сайте
областного управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности.
Инцидент произошел в микрорайоне Рождественский. Сигнал о происшествии поступил в 10:52. На место выехала дежурная смена спасателей, в квартире также присутствовала бригада скорой медицинской помощи.
"Девочка находилась в алюминиевом казане. Как годовалый ребенок туда попал? Как говорится, история умалчивает. Мы попробовали ее оттуда извлечь, но, увы, безуспешно. Тогда было принято решение огородить ребенка циновкой и, постоянно охлаждая, распилить болгаркой посуду", — приводятся в сообщении слова старшего смены Ивана Панасенко.
Отмечается, что на извлечение ребенка ушло не менее 15 минут.
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