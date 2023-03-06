https://ria.ru/20230306/devochka-1856190895.html

В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку

В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку - РИА Новости, 06.03.2023

В Иваново спасатели освободили застрявшую в казане девочку

Спасатели помогли освободить годовалую девочку, застрявшую в казане в Иваново, говорится на сайте областного управления по обеспечению защиты населения и... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:05

2023-03-06T17:05

2023-03-06T17:56

хорошие новости

происшествия

иваново

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РЯЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости. Спасатели помогли освободить годовалую девочку, застрявшую в казане в Иваново, говорится на сайте областного управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности. Инцидент произошел в микрорайоне Рождественский. Сигнал о происшествии поступил в 10:52. На место выехала дежурная смена спасателей, в квартире также присутствовала бригада скорой медицинской помощи."Девочка находилась в алюминиевом казане. Как годовалый ребенок туда попал? Как говорится, история умалчивает. Мы попробовали ее оттуда извлечь, но, увы, безуспешно. Тогда было принято решение огородить ребенка циновкой и, постоянно охлаждая, распилить болгаркой посуду", — приводятся в сообщении слова старшего смены Ивана Панасенко. Отмечается, что на извлечение ребенка ушло не менее 15 минут.

https://ria.ru/20210203/devochka-1595894731.html

иваново

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иваново