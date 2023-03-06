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В Красноярске вынесли четвертый приговор по делу о суррогатном материнстве
В Красноярске вынесли четвертый приговор по делу о суррогатном материнстве - РИА Новости, 06.03.2023
В Красноярске вынесли четвертый приговор по делу о суррогатном материнстве
В Красноярске суд приговорил четвертую женщину, родившую и продавшую ребенка, к условному сроку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:28
2023-03-06T14:28
2023-03-06T14:28
происшествия
россия
красноярск
генеральная прокуратура рф
красноярский край
суррогатное материнство
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КРАСНОЯРСК, 6 мар - РИА Новости. В Красноярске суд приговорил четвертую женщину, родившую и продавшую ребенка, к условному сроку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Суд установил, что в 2020 году после искусственного оплодотворения за границей женщина родила ребенка в Красноярске. После она оформила доверенность на имя главы фирмы и его сообщников на распоряжение ребенком. За 850 тысяч рублей она продала малыша директору фирмы для передачи третьим лицам. "В Красноярске вынесен четвертый приговор женщине, родившей и продавшей новорожденного ребёнка под видом оказания услуг по суррогатному материнству... Приговором суда женщина осуждена к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении сотрудников фирмы "Дилилия" и еще семи суррогатных матерей утверждено в Генпрокуратуре РФ и будет рассмотрено судом в Красноярске. В отношении трех суррогатных матерей и начальника юридического отдела медучреждения ранее были вынесены обвинительные приговоры. Дело о халатности главврача и его зама находится в производстве суда.
https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск, генеральная прокуратура рф, красноярский край, суррогатное материнство
Происшествия, Россия, Красноярск, Генеральная прокуратура РФ, Красноярский край, суррогатное материнство
В Красноярске вынесли четвертый приговор по делу о суррогатном материнстве
Суд в Красноярске дал условный срок четвертой женщине по делу о суррогатном материнстве
КРАСНОЯРСК, 6 мар - РИА Новости.
В Красноярске суд приговорил четвертую женщину, родившую и продавшую ребенка, к условному сроку, сообщает
пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что в 2020 году после искусственного оплодотворения за границей женщина родила ребенка в Красноярске. После она оформила доверенность на имя главы фирмы и его сообщников на распоряжение ребенком. За 850 тысяч рублей она продала малыша директору фирмы для передачи третьим лицам.
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"В Красноярске вынесен четвертый приговор женщине, родившей и продавшей новорожденного ребёнка под видом оказания услуг по суррогатному материнству... Приговором суда женщина осуждена к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении сотрудников фирмы "Дилилия" и еще семи суррогатных матерей утверждено в Генпрокуратуре
РФ и будет рассмотрено судом в Красноярске.
В отношении трех суррогатных матерей и начальника юридического отдела медучреждения ранее были вынесены обвинительные приговоры.
Дело о халатности главврача и его зама находится в производстве суда.
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