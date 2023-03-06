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В Красноярске вынесли четвертый приговор по делу о суррогатном материнстве

В Красноярске вынесли четвертый приговор по делу о суррогатном материнстве - РИА Новости, 06.03.2023

В Красноярске вынесли четвертый приговор по делу о суррогатном материнстве

В Красноярске суд приговорил четвертую женщину, родившую и продавшую ребенка, к условному сроку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:28

2023-03-06T14:28

2023-03-06T14:28

происшествия

россия

красноярск

генеральная прокуратура рф

красноярский край

суррогатное материнство

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КРАСНОЯРСК, 6 мар - РИА Новости. В Красноярске суд приговорил четвертую женщину, родившую и продавшую ребенка, к условному сроку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Суд установил, что в 2020 году после искусственного оплодотворения за границей женщина родила ребенка в Красноярске. После она оформила доверенность на имя главы фирмы и его сообщников на распоряжение ребенком. За 850 тысяч рублей она продала малыша директору фирмы для передачи третьим лицам. "В Красноярске вынесен четвертый приговор женщине, родившей и продавшей новорожденного ребёнка под видом оказания услуг по суррогатному материнству... Приговором суда женщина осуждена к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении сотрудников фирмы "Дилилия" и еще семи суррогатных матерей утверждено в Генпрокуратуре РФ и будет рассмотрено судом в Красноярске. В отношении трех суррогатных матерей и начальника юридического отдела медучреждения ранее были вынесены обвинительные приговоры. Дело о халатности главврача и его зама находится в производстве суда.

https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html

https://ria.ru/20221107/rebenok-1829824489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, красноярск, генеральная прокуратура рф, красноярский край, суррогатное материнство