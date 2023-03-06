https://ria.ru/20230306/delo-1856197095.html

После смертельного ДТП в Псковской области завели уголовное дело

После смертельного ДТП в Псковской области завели уголовное дело - РИА Новости, 06.03.2023

После смертельного ДТП в Псковской области завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после столкновения грузовика с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, где погиб один человек и пострадали 16, сообщило РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:24

2023-03-06T17:24

2023-03-06T17:24

происшествия

псковская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения грузовика с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, где погиб один человек и пострадали 16, сообщило региональное управление МВД РФ. Как ранее информировало это ведомство, около семи утра в субботу на 131-м километре автодороги Орша - Невель на улице Козловской в поселке Усвяты Псковской области водитель автомобиля с полуприцепом "не учел погодные условия" и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ. В результате ДТП один человек погиб на месте аварии, 16 были госпитализированы. "Следственным отделом МО МВД России "Невельский" по факту ДТП в поселке Усвяты, где столкнулись грузовой автомобиль и автобус ПАЗ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Согласно материалам областного управления МВД, в дорожной аварии погиб пассажир автобуса. По данным прокуратуры Псковской области, которая контролирует расследование причин ДТП, автобус перевозил работников Великолукского мясокомбината.

https://ria.ru/20230226/dtp-1854418676.html

псковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, псковская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)