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После смертельного ДТП в Псковской области завели уголовное дело - РИА Новости, 06.03.2023
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17:24 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/delo-1856197095.html
После смертельного ДТП в Псковской области завели уголовное дело
После смертельного ДТП в Псковской области завели уголовное дело - РИА Новости, 06.03.2023
После смертельного ДТП в Псковской области завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после столкновения грузовика с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, где погиб один человек и пострадали 16, сообщило РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:24
2023-03-06T17:24
происшествия
псковская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения грузовика с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, где погиб один человек и пострадали 16, сообщило региональное управление МВД РФ. Как ранее информировало это ведомство, около семи утра в субботу на 131-м километре автодороги Орша - Невель на улице Козловской в поселке Усвяты Псковской области водитель автомобиля с полуприцепом "не учел погодные условия" и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ. В результате ДТП один человек погиб на месте аварии, 16 были госпитализированы. "Следственным отделом МО МВД России "Невельский" по факту ДТП в поселке Усвяты, где столкнулись грузовой автомобиль и автобус ПАЗ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Согласно материалам областного управления МВД, в дорожной аварии погиб пассажир автобуса. По данным прокуратуры Псковской области, которая контролирует расследование причин ДТП, автобус перевозил работников Великолукского мясокомбината.
https://ria.ru/20230226/dtp-1854418676.html
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происшествия, псковская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Псковская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
После смертельного ДТП в Псковской области завели уголовное дело

Дело завели после ДТП с автобусом под Псковом, где один человек погиб, 16 пострадали

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения грузовика с автобусом в районе поселка Усвяты в Псковской области, где погиб один человек и пострадали 16, сообщило региональное управление МВД РФ.
Как ранее информировало это ведомство, около семи утра в субботу на 131-м километре автодороги Орша - Невель на улице Козловской в поселке Усвяты Псковской области водитель автомобиля с полуприцепом "не учел погодные условия" и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ. В результате ДТП один человек погиб на месте аварии, 16 были госпитализированы.
"Следственным отделом МО МВД России "Невельский" по факту ДТП в поселке Усвяты, где столкнулись грузовой автомобиль и автобус ПАЗ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
Согласно материалам областного управления МВД, в дорожной аварии погиб пассажир автобуса. По данным прокуратуры Псковской области, которая контролирует расследование причин ДТП, автобус перевозил работников Великолукского мясокомбината.
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ПроисшествияПсковская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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